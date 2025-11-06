Tìm người có chung điểm cười

Bên ngoài trời mưa. Mình đang mặc một chiếc áo len, quàng khăn qua đầu, nghe "Tan biến" và viết những dòng này.

Gần đây, ngoài công việc dạy học online, mình dành thời gian trồng cây, trồng ít rau và vài khóm hoa nhỏ. Mỗi khi ra ngắm chúng, mình lại thấy lòng bình yên hơn đôi chút.

Mình sinh đầu 9x, sống ở miền Bắc. Cuộc sống hiện tại khá ổn nhưng mình vẫn mong có thể khác đi một chút, có thêm sự kết nối, có thêm người để sẻ chia.

Không biết có bao giờ bạn dừng lại để chụp một khoảnh khắc hoàng hôn thật đẹp, hay sau khi xem xong một bộ phim lại thấy lòng mình khẽ xao động? Nếu có, có lẽ chúng ta sẽ có nhiều điều để nói cùng nhau.

Mình chưa từng kết hôn và mong muốn được tìm hiểu một cách nghiêm túc. Nếu có thể, mong bạn dành khoảng một giờ mỗi tuần để cùng mình trò chuyện chân thành, để cả hai có thể lắng nghe và hiểu nhau hơn.

Cảm ơn bạn đã đọc đến đây. Mong là giữa những dòng chữ này, chúng ta có thể tìm thấy một chút đồng điệu.

Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ