Tìm người chỉ cần nhìn vào ánh mắt, em biết đó là 'nhà'

Với em, niềm vui là có được người đồng hành, cùng tận hưởng những điều giản đơn, trân trọng mọi thứ ở hiện tại.

Em sinh ra ở thành phố Hải Phòng, 30 tuổi, cao 1m62, tự thấy mình cũng ưa nhìn. Hiện em sống và làm việc tại Hà Nội. Cuộc sống của em khá bình dị, ngày đi làm, tối về tự thưởng cho mình một bữa ăn nho nhỏ, xem phim hoặc chỉ ngồi chill chill nghe những bài hát yêu thích. Cuối tuần thỉnh thoảng em dành thời gian ra ngoài, gặp một vài người bạn thân.

Em không phải típ người quá sôi nổi nhưng lại luôn trân trọng những cuộc trò chuyện ấm áp, nơi cả hai có thể thoải mái chia sẻ những điều thường nhật trong đời. Cũng có lúc, em lại muốn xách balo đi đâu đó, không cần xa, chỉ cần đổi không khí để tìm lại sự cân bằng. Với em, niềm vui không nằm ở sự ồn ào náo nhiệt, mà ở việc có một người đồng hành, cùng nhau tận hưởng những điều giản đơn và trân trọng mọi thứ ở hiện tại.

Em hy vọng đủ duyên để gặp được một người mà chỉ cần nhìn vào ánh mắt, em biết đó là "nhà", nơi cả hai luôn được là chính mình, cùng nhau sẻ chia, cùng nhau đi qua những ngày bình thường một cách ấm áp nhất.

