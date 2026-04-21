Tìm một người phù hợp để cùng nhau đi lâu dài

Mình 32 tuổi, quê Nam Định, là kỹ sư và làm việc tại Nhật. Mình lớn lên trong một gia đình thuần nông, bố mất sớm, mẹ một mình vất vả nuôi mình trưởng thành. Những điều đó khiến mình sống tình cảm, biết trân trọng gia đình và luôn cố gắng sống tử tế, có trước có sau.

Mình theo đạo Công giáo, tính cách hướng nội, hiền lành, đôi khi hơi khô khan do đặc thù công việc kỹ thuật. Không giỏi nói lời hoa mỹ nhưng mình chân thành, có trách nhiệm và nghiêm túc trong tình cảm. Với mình, một mối quan hệ bền vững không cần quá ồn ào, chỉ cần đủ tin tưởng, đủ thấu hiểu và cùng nhau hướng về một mái ấm bình yên.

Mình mong có cơ hội tìm hiểu một bạn nữ hiền lành, sống tử tế, coi trọng gia đình và nghiêm túc trong chuyện tình cảm. Nếu cùng đạo thì rất tốt, còn không, chỉ cần hai người biết tôn trọng niềm tin của nhau và có sự đồng điệu trong cách sống.

Hiện mình đang ở Nhật nên nếu bạn cũng ở Nhật, sẽ thuận tiện hơn cho việc gặp gỡ. Tuy nhiên, nếu bạn đang ở Việt Nam cũng hoàn toàn không sao, chỉ cần cả hai đủ nghiêm túc và sẵn sàng dành thời gian cho nhau, khoảng cách không phải là trở ngại lớn.

Về học vấn, mình trân trọng những bạn có nền tảng đại học, tư duy chín chắn và định hướng rõ ràng trong cuộc sống. Nếu từng học trong những môi trường như FTU, NEU, HUST... có lẽ sẽ dễ tìm được sự đồng điệu hơn trong cách suy nghĩ và chia sẻ.

Mình không tìm kiếm sự hoàn hảo, chỉ mong gặp được người phù hợp để cùng nhau xây dựng một gia đình giản dị, ấm áp, nơi có sự sẻ chia, đồng hành và tiếng cười trong tương lai.

Nếu bạn cũng đang tìm mối quan hệ nghiêm túc, chúng ta có thể bắt đầu bằng một lời chào. Phần còn lại, hãy để thời gian trả lời.

Chúc bạn luôn bình an.

Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ