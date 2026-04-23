Tìm một người để không phải ăn cơm một mình

Chào anh, chắc là em lên đây vì… không muốn ăn cơm một mình nữa.

Em 34 tuổi, làm việc cho một công ty nước ngoài. Cuộc sống của em tương đối ổn định và em luôn cố gắng giữ mọi thứ ở trạng thái cân bằng. Em cao 1m55, dáng người nhỏ nhắn, có thói quen tập thể thao để giữ sức khỏe, đồng thời cũng là cách để giải tỏa áp lực sau những ngày làm việc.

Em hơi hướng nội, thích những không gian yên tĩnh hơn là ồn ào. Em thích đi du lịch, trekking, đặc biệt là những nơi có nhiều thiên nhiên. Em nghĩ, đi đâu cũng có cái hay riêng nhưng đi cùng ai lại là điều quan trọng hơn vì khi ở cạnh đúng người, những trải nghiệm rất bình thường cũng trở nên đáng nhớ.

Cuộc sống hiện tại của em có công việc, có những mối quan hệ xung quanh và những niềm vui riêng. Nhưng càng trưởng thành, em càng nhận ra rằng có một người để cùng chia sẻ những điều nhỏ nhặt mỗi ngày như một bữa ăn, một câu chuyện vu vơ, hay đơn giản là hỏi nhau "hôm nay ổn không?" lại là điều rất dễ chịu.

Em mong gặp được người đàn ông trưởng thành, có công việc ổn định, biết mình muốn gì và có định hướng rõ ràng. Không cần quá hoàn hảo nhưng đủ vững vàng để làm điểm tựa khi cần và cũng đủ tinh tế để cùng em chia sẻ, đồng hành trong những điều giản dị hàng ngày.

Em luôn tôn trọng gia đình hai bên nhưng cũng mong sau này, nếu có thể, mình sẽ có một không gian riêng để xây dựng tổ ấm theo cách của hai đứa, nhẹ nhàng và thoải mái cho tất cả mọi người.

Em không tìm mối quan hệ để lấp đầy khoảng trống, mà là để cuộc sống vốn đã ổn trở nên ấm áp và ý nghĩa hơn khi có thêm một người bên cạnh.

Nếu anh cũng là người coi trọng sự đồng hành và tin rằng một mối quan hệ tốt là khi cả hai đều cảm thấy dễ chịu khi ở cạnh nhau, hãy gửi email cho em nhé.

Biết đâu, lần này là đúng người.

Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ