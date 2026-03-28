Tìm lại được túi xách có tài sản hơn 3 tỷ đồng quên trên taxi

TP HCMĐể quên túi xách có kim cương, vàng và sổ tiết kiệm với tổng giá trị gần 3 tỷ đồng trên taxi, bà Hồng được công an hỗ trợ tìm lại.

Ngày 28/3, Công an phường Vĩnh Hội (quận 4 cũ) cùng tài xế taxi Xanh SM Nguyễn Văn Trọng (36 tuổi) làm thủ tục bàn giao toàn bộ tài sản cho bà Hồng (66 tuổi).

Cảnh sát và tài xế làm thủ tục trả lại tài sản. Ảnh: Công an TP HCM

Rạng sáng nay, bà Hồng đến trụ sở công an trình báo về việc bỏ quên túi xách trên xe taxi Xanh SM khi xuống xe tại khu vực chung cư trên đường Tôn Thất Thuyết. Theo bà, túi có 20 triệu đồng tiền mặt, 9 chỉ vàng 9999, một đôi bông tai kim cương 9 ly, sổ tiết kiệm 300 triệu đồng cùng nhiều giấy tờ cá nhân... Tổng giá trị tài sản ước tính hơn 3 tỷ đồng.

Tiếp nhận thông tin, Công an phường Vĩnh Hội đã trích xuất hệ thống camera khu vực, rà soát lộ trình di chuyển của phương tiện để xác định danh tính tài xế.

Đến 8h sáng nay, cảnh sát xác định người lái taxi trên là anh Trọng nên liên hệ. Nam tài xế đã tự nguyện giao nộp lại toàn bộ túi xách của hành khách để trả cho người mất.

Cảnh sát kiểm tra tài sản bên trong túi xách. Ảnh: Công an TP HCM

Qua kiểm tra, số tài sản, giấy tờ trong túi xách hoàn toàn trùng với nội dung bà Hồng đã cung cấp. Nhận lại tài sản lớn sau vài giờ thất lạc, bà gửi lời cảm ơn sự tận tụy của công an địa phương và hành động trung thực của nam tài xế.

Người dân cần kiểm tra kỹ tư trang mỗi khi xuống các phương tiện công cộng. Trong trường hợp thất lạc tài sản, bạn cần bình tĩnh liên hệ ngay với cơ quan công an gần nhất để được hỗ trợ xử lý kịp thời.

Quốc Thắng