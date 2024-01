Tìm kiếm người đàn ông của gia đình, có đạo đức

Anh là người sống có đạo đức, trọng tình nghĩa, nhân từ, sâu sắc và trách nhiệm nhé.

Em sinh năm 1989, quê miền Trung, sinh sống và học tập ở TP HCM từ 2007 đến nay. Em có dáng người nhỏ nhắn, dễ mến, tin cậy, chưa từng kết hôn. Không biết do duyên số hay do cá tính cứng cỏi mà độc thân lâu quá anh à. Có nhiều người nhận xét em mạnh mẽ quá vì luôn xoay xở tự làm hết công việc mà hiếm khi nhờ đến ai, nhưng em biết mình yếu đuối hơn phái nữ nói chung đó ạ. Em là người nhạy cảm, trắc ẩn, đơn giản, vui vẻ, thoải mái. Em làm tự do bên mảng bất động sản tại TP HCM nhé anh. Tuy em làm ngành liên quan đến tài vật nhưng chẳng có gì chinh phục em bằng sự nồng ấm tình người với nhau.

Hy vọng tìm thấy anh ở đây, người có thể hiểu em, thương em, người cho em dựa vào bờ vai mỗi khi mệt, người bao dung cho những điều thiếu xót ở em, người có thể cổ vũ em tiếp tục nỗ lực trên con đường phía trước, người cùng em vun đắp một gia đình hạnh phúc vẹn tròn. Em rất mong muốn người bạn đồng hành có sức khỏe tốt, cao từ 1m65 trở lên, độc thân, đồng trang lứa từ 35-42 tuổi, sinh sống tại TP HCM. Nếu anh thấy em phù hợp, hãy kết nối em nhé ạ. Cám ơn báo VnExpress đã cho em cơ hội kết nối duyên lành. Chúc anh và mọi người một năm mới an khang thịnh vượng.

