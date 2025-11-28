Tìm kiếm một người chân thành và nghiêm túc

Mình mong gặp người giàu lòng vị tha, không sân si và có kinh tế vững vàng để có thể cùng nhau xây đắp tương lai.

Có quá trễ để tìm người bạn đồng hành khi đã có hai đứa con đang tuổi lớn. Còn cứ mãi một mình thì cảm thấy cô đơn, không có ai chia sẻ. Mình là mẫu người đơn giản, không thích chưng diện và rất yêu công việc. Mọi thứ đều rất nhẹ nhàng và đơn giản. Trải qua nhiều biến cố khiến mình sống trầm lắng hơn, một phần vì cuộc sống lo cho hai con khá vất vả, một phần vì niềm tin đã lung lay. Bạn bè mình thường động viên là cứ lạc quan sống tốt sẽ gặp người tốt, nên mình quyết tâm kiếm tìm một lần nữa.

Mình mong gặp người giàu lòng vị tha, không sân si và có kinh tế vững vàng để có thể cùng nhau xây đắp tương lai, người đó có tư duy kinh doanh được thì tốt. Mình mong muốn tìm người khu vực Hà Nội hoặc các vùng gần Hà Nội. Còn nếu ở xa mà chăm lo được cho gia đình vững vàng thì mình vẫn có thể đồng hành được.

Nói đôi chút về mình. Mình tốt nghiệp đại học đang kinh doanh, công việc thuận lợi đủ để lo cho 3 mẹ con 1 cuộc sống bình thường. Có thêm người cùng ở bên cùng đi chơi du lịch đây đó được thì tốt. Không thì ở nhà nấu cho nhau những bữa cơm gia đình cũng rất vui. Mong người đó mập mạp dễ ăn dễ uống một chút cho mình dễ nuôi cũng được, dễ tính, dễ gần biết đối nhân sử thế biết thương yêu vợ con là đượcCuối cùng mình mong muốn đối phương nào thiện chí thì viết mail cho mình với mong muốn là chân thành và nghiêm túc.

Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ