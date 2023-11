Tìm kiếm một cuộc sống ý nghĩa và đơn giản

Mình là nam, 33 tuổi, cao 1m75, có quãng thời gian làm việc ở Việt Nam nhưng đã rời đi, có thể không trở lại trong vòng một năm tới.

Dù có mai mối một số người nhưng mình chưa có cuộc tình chính thức nào, giờ thử vận may qua VnExpress. Qua một số mẩu chuyện, mình đặt sự tự do lên trên hết. Nếu sống độc thân, tự do tự tại, đi đâu làm gì không vướng mắc, vẫn tốt hơn là dấn thân vào hôn nhân đau khổ để rồi chia tay trong nước mắt.

Mình không quá áp lực chuyện hôn nhân, con cái, ai thấy cùng tư tưởng thì gửi mail cho mình. Hy vọng gặp người bạn đời: chăm chỉ lao động, bản thân mỗi người luôn chủ động với cuộc sống cá nhân, không tham vật chất, coi trọng tài sản, không đặt nặng vấn đề tuổi tác, không nhiều lời mà đơn giản, ngắn gọn. Bạn luôn rành mạch rõ ràng, nhất là tiền bạc, tình cảm. Hãy yêu cuộc sống của mình. Hãy làm những gì mình yêu thích. Hãy sống cuộc đời của các bạn và tận hưởng nó. Hãy yêu cái đẹp, hướng đến chân, thiện, mỹ. Qua đây cũng có thể gặp những người bạn cùng quan điểm sống.

