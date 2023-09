Tìm được người chồng tuyệt vời sau đổ vỡ hôn nhân

Trong mắt tôi, chồng như một người thầy, người anh giúp tôi luôn an lạc và trưởng thành hơn.

Trước đây tôi có cuộc hôn nhân không hạnh phúc, thậm chí là quá kinh khủng. Chồng cũ quá đam mê đỏ đen, nợ nần chồng chất. Tôi làm bao nhiêu cũng như muối bỏ bể. Bao nhiêu năm chẳng thể thay đổi được, thậm chí tình yêu của tôi kéo dài mười năm mới cưới, vì anh đỏ đen nên gia đình tôi cần suy nghĩ lại. Trong thời gian đó, tôi trả nợ cho anh nhiều lần từ vài triệu đến vài chục triệu, nhưng cuối cùng vẫn quyết định cưới vì yêu quá lâu.

Suốt thời gian hôn nhân, anh không đưa tiền cho tôi mà tôi còn phải đưa tiền cho anh, lý do là trả nợ hết tiền rồi. Giọt nước tràn ly khi cha chồng cũ bắt bố mẹ tôi phải cho chồng 600 triệu để trả nợ vì ông ấy đã khánh kiệt sau nhiều lần trả nợ cho con trai. Bố tôi rất tức giận vì khi ấy tôi đang mang thai bảy tháng, anh chị em nhà chồng nói dối lừa của nhà tôi 136 triệu, đến giờ họ nói tiền đó mượn giúp chồng tôi. Thậm chí cha chồng còn nói nếu tôi bỏ chồng, xem ai lấy tôi khi tôi ôm con mọn, ông ấy sẽ lấy vợ khác cho con trai vì anh ta có công việc ổn định trong nhà nước, đẹp trai.

Tôi quyết định ly hôn, không cần chu cấp và cũng không có tài sản để chia. Mới ly hôn, cuộc sống của tôi rất khó khăn. Tôi gửi con cho ngoại, đi Sài Gòn làm việc để đủ tiền gửi về lo cho con và cũng muốn tịnh tâm suy nghĩ. Sau vài tháng, tôi xin được công việc gần nhà với mức lương rất tốt. Ngoài ra, tôi kinh doanh thêm. Chỉ ba năm sau ly hôn, tôi đã mua được ôtô, hai năm sau nữa, mua được lô đất để dành, vì còn sống chung với bố mẹ.

Tôi quen chồng hiện tại, anh làm cùng công ty, hiền lành, hướng Phật, ăn chay trường, thương yêu hai mẹ con tôi hết mực. Anh coi con trai tôi như con ruột, thậm chí không muốn sinh thêm con để tập trung nuôi con tôi khôn lớn. Chồng tôi không hề lãng mạn, vì anh rất hiền và ít nói, thay vào đó anh yêu thương bằng hành động, giúp tôi làm việc nhà, cùng tôi dạy dỗ con và đưa hết lương cho vợ giữ. Chồng chỉ giữ lại vài trăm ngàn dằn túi dù có mức lương vài chục triệu. Chồng rất có hiếu với cả nhà chồng và nhà vợ. Vợ muốn gì cứ nói, nếu trong khả năng, anh không bao giờ từ chối. Hiện chúng tôi đã có nhà riêng và cuộc sống rất hạnh phúc. Vợ chồng luôn tôn trọng và thấu hiểu nhau.

Tôi cảm thấy rất may mắn sau những sóng gió đã trải qua và luôn biết ơn về điều đó. Bây giờ hai vợ chồng đều ăn chay và hướng Phật, không chỉ là vợ chồng mà như hai người bạn tri kỷ. Trong mắt tôi, chồng như một người thầy, người anh giúp tôi luôn an lạc và trưởng thành hơn, vì trước đây tôi thấy mình nóng nảy, bốc đồng. Mong các chị em từng đổ vỡ sẽ an lạc và tìm được hy vọng trong cuộc sống này.

Phương Ly

