Tìm cô gái có trái tim nhân hậu

Tôi 38 tuổi, làm kế toán, từng đổ vỡ hôn nhân cách đây hai năm, có mong ước về một gia đình nhỏ hạnh phúc.

Tôi ít online, do vậy phải đến gần đây mới tìm thấy chuyên mục này trên VnExpress. Tôi dành thời gian xem qua hầu hết các bài viết trong chuyên mục trong thời gian gần đây, tuy nhiên chưa thể apply tìm được bạn đời như nhiều người khác từng phản hồi trong chuyên mục.

Tất nhiên rồi, vì tôi là trường hợp đặc biệt, hoặc ít nhất tôi thấy mình đặc biệt. Tôi sinh ra không được bình thường, do sinh non. Thời điểm sinh tôi, mẹ gặp chút vấn đề về sức khỏe, không có điều kiện chăm sóc tốt nhất nên tôi bị biến chứng, chân có chút vấn đề. Có lẽ do mặc cảm ngoại hình nên tôi sống khép kín. Sau này gặp trắc trở trong chuyện tình cảm, đỉnh điểm là đổ vỡ hôn nhân hai năm trước khiến tôi càng trở nên khép kín, dè dặt hơn.

Sau đổ vỡ hôn nhân, tôi cảm thấy khó khăn trong việc lựa chọn: cuộc sống hiện tại hay tiếp tục nuôi ước mơ về một gia đình nhỏ, một cuộc sống bình thường, vươn lên bằng chị bằng anh, bằng bạn bằng bè, do những người quanh tôi đều thành đạt. Tôi nghiêng về lựa chọn thứ hai, một gia đình nhỏ, một sự chuyển mình. Nhưng thật khó cho tôi, một người đã 38 tuổi, không bình thường, thu nhập cơ bản chỉ có năm triệu một tháng (tôi là kế toán), lại có mong muốn vượt qua giá trị của bản thân.

Dẫu vậy, tôi cứ mạnh dạn gửi lên đây mong ước của mình. Mong gặp được em - người có trái tim nhân hậu, có thể bao dung với hoàn cảnh của tôi, độc lập trong công việc, hoặc nếu làm kinh tế (kinh doanh), có thể cùng làm với tôi, hoặc gánh team. Tôi sẽ giữ vai trò phụ giúp trong công việc, cùng nhau chăm sóc gia đình, con cái.

Về hoàn cảnh gia đình, bố mẹ tôi đã nghỉ hưu, theo đạo Phật, ăn chay trường nhiều năm nay. Chị gái tôi là giảng viên đại học. Anh trai làm kinh doanh. Anh chị đã có gia đình riêng. Tôi là con út nên hiện ở cùng bố mẹ nhưng đã có nhà riêng (đang cho thuê).

