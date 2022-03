Tìm cô gái chín chắn, biết cảm thông

Anh sinh năm 1991, tốt nghiệp đại học ở Hà Nội, quê Hưng Yên, làm cho doanh nghiệp quốc doanh về viễn thông, công việc và thu nhập ổn định.

Cứ bị cuốn theo công việc và những lo toan bộn bề của cuộc sống, anh vẫn chưa kết hôn, hoặc có thể như người ta hay nói, duyên chưa đến, dù gia đình, bố mẹ nhắc nhở nhiều lần về chuyện lập gia đình.

Anh từng trải qua nhiều mối tình, đơn phương có, nghiêm túc có, thoáng qua có, nhưng không đi đến đâu. Có thể những lúc đó, anh chưa đủ chín chắn để có thể nghĩ đến một mái ấm gia đình. Đến bây giờ, anh rất mong có tổ ấm nhỏ riêng, một nơi để hướng về và có em - người con gái anh đang tìm kiếm bấy lâu nay.

Anh thực tế nhưng không phải không biết lãng mạn, vui tính, hòa đồng, sâu sắc, biết cảm thông, biết quan tâm, chăm sóc người thân yêu.

Quan điểm về gia đình của anh như câu nói trong một bộ phim mà anh rất thích: "A man who doesn't spend time with his family can never be a real man" (tạm dịch là: Một người đàn ông không biết lo lắng cho gia đình, không bao giờ trở thành người đàn ông thực sự).

Anh thích tập gym, đọc sách, coi trọng sức khỏe, cao 1,65 m, ngoại hình ưa nhìn, chống chỉ định các bạn nữ muốn tìm người yêu hoặc chồng cao trên 1,7 m (cười).

Mong sớm gặp em - người như anh, đủ chín chắn, nghiêm túc để mong muốn có mối quan hệ có thể tiến tới hôn nhân bền chặt. Vì khi ở tầm tuổi này, đã trải qua nhiều chuyện, anh biết yêu thôi là không đủ để có một gia đình hạnh phúc, bền lâu.

Mong tìm được cô gái có tính cách trưởng thành, chưa từng kết hôn, chưa có con cái hay đang trong mối quan hệ khác, biết cảm thông, làm việc tại Hà Nội.

Hy vọng em sớm xuất hiện để mình quan tâm, lo lắng, chăm sóc cho nhau giữa bao nhiêu lo toan, bộn bề của cuộc sống này. Mong thư em.

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc