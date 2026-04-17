Tìm cháu dâu tương lai

Chào quý độc giả của VnExpress,

Tôi là độc giả mới của báo, theo dõi được vài năm nhưng gần đây mới biết đến chuyên mục Hẹn hò. Thấy chuyên mục này vừa thực tế vừa nhân văn, giúp nhiều bạn trẻ tìm được người phù hợp nên hôm nay tôi mạnh dạn viết đôi dòng để tìm bạn gái cho cháu trai tôi.

Giới thiệu qua về cháu trai: 33 tuổi, sinh ra và lớn lên ở một vùng quê cách Hà Nội hơn 20 km, trong một gia đình nề nếp. Từ nhỏ cháu được bố mẹ dạy dỗ cẩn thận nên học hành tốt, sống tự lập. Tốt nghiệp đại học xong, cháu tự xin việc, không nhờ vả ai. Nhờ chăm chỉ và có chí, sự nghiệp của cháu hiện khá ổn, có thể nói là thành đạt.

Chỉ có điều cháu hơi lười yêu, hỏi thì cháu bảo "duyên chưa tới", còn thế hệ chúng tôi thì sốt ruột lắm rồi. Có lẽ do ảnh hưởng lối sống hiện đại, cháu cũng không quá vội chuyện lập gia đình. Trước đây cháu từng trải qua một hai mối tình nhưng không hợp nên chia tay. Các bạn yên tâm, cháu 100% là con trai đúng nghĩa, chỉ là hơi chậm nhiệt.

Về tính cách, cháu sống lễ phép, hiền hòa, giản dị. Lối sống khoa học, tránh xa các thói hư tật xấu. Tư tưởng hiện đại, không gia trưởng, rất tôn trọng phụ nữ. Cháu thích âm nhạc, điện ảnh và đặc biệt mê thể thao nên người gọn gàng, rắn chắc. Cao khoảng 1m73, ngoại hình sáng sủa, nhìn khá duyên.

Qua chuyên mục này, tôi hy vọng có bạn nữ nào còn độc thân, mong muốn kết nối thì gửi thư cho tôi. Theo quan sát của tôi, cháu hợp với những bạn gái thiên về gia đình, có học thức, tính nết hiền hòa, biết cư xử trên dưới, đặc biệt trong chuyện họ hàng hai bên. Bố mẹ cháu không có ý định ở chung nên các bạn không phải lo chuyện "mẹ chồng nàng dâu", chỉ cần biết ứng xử cho phải phép là được.

Tôi cũng mong bạn nữ ít tuổi hơn cháu, không cần quá xinh, chỉ cần dễ nhìn, phúc hậu và quan trọng nhất là hợp tính nhau.

Nếu bạn cảm thấy phù hợp, có thể gửi email cho tôi. Tôi sẽ chuyển lại cho cháu và bảo cháu phản hồi từng thư, dù hợp hay không hợp. Nếu có thể, bạn để ảnh đại diện trong email và giới thiệu càng chi tiết càng tốt.

Cuối cùng, chúc các bạn nam nữ trong chuyên mục sớm tìm được người như ý và có cuộc sống hôn nhân hạnh phúc, viên mãn.

Người thuộc thế hệ cũ.

