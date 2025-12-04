Tìm chàng trai sâu sắc, coi trọng gia đình

Gửi anh, người mà em hy vọng sẽ đồng hành cùng em trong những năm tháng tới.

Em là cô gái Canh Ngọ, hiểu rằng hạnh phúc thực sự không nằm ở sự hào nhoáng, mà ở việc tìm được một người biết trân trọng mình và cùng nhau vun đắp từng điều nhỏ bé.

Em tốt nghiệp đại học, có cuộc sống ổn định, bình dị và đủ đầy trong tình cảm gia đình mình. Nhưng em còn thiếu một người tri kỷ, một người bạn đời sẽ đồng hành cùng em trong những năm tháng tới. Mọi người vẫn thường nói em trẻ hơn tuổi và là một người sống tình cảm, nhẹ nhàng, biết lắng nghe. Có lẽ vì vậy mà em luôn tin rằng sự tử tế vẫn còn hiện hữu rất nhiều trong cuộc sống này.

Em chưa từng kết hôn và không vướng bận bất kỳ mối quan hệ mập mờ nào. Em bước vào hành trình tìm kiếm bạn đời với một trái tim trong lành và nghiêm túc. Gia đình em cơ bản, mọi người thương yêu nhau và luôn dành cho em sự ấm áp. Chính nền tảng đó khiến em càng trân trọng giá trị của mái ấm và mong ước một gia đình nhỏ của riêng mình trong tương lai.

Nếu anh trong độ tuổi 32-38, chưa từng kết hôn, chưa có con, sống lành mạnh (không hút thuốc, không nhậu quá nhiều), chân thành, trách nhiệm, coi trọng gia đình và có đủ sự sâu sắc để yêu thương và giữ gìn một mối quan hệ, em tin rằng chúng ta có thể bắt đầu bằng những cuộc trò chuyện bình yên. Em không mong điều gì quá lớn lao, chỉ mong gặp được người đủ yêu thương, biết nắm tay khi ngày đẹp và cùng em bình tĩnh vượt qua khi trời không nắng.

Em tin rằng hai người phù hợp không phải vì hoàn hảo, mà vì biết cùng nhau bồi đắp và trưởng thành. Nếu anh cũng đang tìm kiếm điều giản dị mà bền lâu ấy, em rất sẵn lòng mở ra một cánh cửa để chúng ta thử bước vào thế giới của nhau.

Chúc anh một ngày an yên. Và nếu anh thấy trong những dòng này điều gì đó chạm đến mình, em hy vọng chúng ta sẽ có cơ hội trò chuyện.

