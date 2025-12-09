Tìm chàng trai nghiêm túc trong chuyện tình cảm

Mong kết nối với người đàn ông trưởng thành, có lối sống lành mạnh, biết tôn trọng, có tinh thần cầu tiến.

Mình là nữ, 37 tuổi, đang công tác lĩnh vực tài chính ngân hàng ở Hà Nội. Công việc mình khá bận rộn, là người biết trân trọng những điều nhỏ bé và luôn cố gắng giữ năng lượng tích cực mỗi ngày. Sau nhiều năm ưu tiên cho sự nghiệp, mình nhận ra đã đến lúc dành thời gian cho cảm xúc và các mối quan hệ ý nghĩa hơn. Mình mong muốn kết nối với một người đàn ông trưởng thành, có lối sống lành mạnh, biết tôn trọng, có tinh thần cầu tiến và thực sự nghiêm túc trong chuyện tình cảm.

Mình thích những buổi cà phê nhẹ nhàng, những cuộc trò chuyện sâu và sự chân thành hơn là hào nhoáng. Một vài điều thì mình nhỏ nhắn, thích thể thao, văn nghệ, sống truyền thống nhưng cũng rất hiện đại. Vì thế các em ít tuổi mà có duyên với bà chị như mình cũng được nhé. Nếu bạn đang tìm kiếm một mối quan hệ văn minh, thẳng thắn, ấm áp, rất vui nếu chúng ta có thể bắt đầu bằng một lời chào.

Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ