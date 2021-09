Tìm chàng trai luôn nắm tay em khi có thể

Em sinh năm 1990, khá tự lập, công việc ổn định, được nhận xét trông trẻ hơn tuổi và khá dễ thương.

Những ngày Sài Gòn trải qua thời gian giãn cách làm ảnh hưởng cuộc sống của rất nhiều người, riêng em đến giờ phút này vẫn cảm thấy may mắn vì mình và gia đình vẫn bình an. Cuộc sống chậm lại, chứng kiến nhiều mất mát, sinh tử khiến em có suy nghĩ về bản thân và cuộc sống sau này. Nếu lúc trước em khá hài lòng với cuộc sống độc thân, giờ đây em lại muốn có một gia đình cho riêng mình. Những ngày Sài Gòn giãn cách, chỉ ở nhà một mình do gia đình em ở quê, một mình trong căn nhà, hạn chế tiếp xúc với người khác đôi lúc thấy chạnh lòng vì việc gì cũng tự làm, đơn độc.

Thời gian ở nhà rảnh nhiều, em mới đọc những bài Tâm sự trên VnExpress và biết đến chuyên mục Hẹn hò. Em thấy rất nhiều anh chị đã tìm thấy "một nửa" của mình ở đây, nên em muốn tự tạo cho bản thân cơ hội và hy vọng may mắn mỉm cười.

Nói thêm về em: em sinh năm 1990, sống xa nhà từ nhỏ nên khá tự lập, công việc ổn định, ngoại hình nhỏ nhắn và trắng nên nhiều người nhận xét trông trẻ hơn so với tuổi và khá dễ thương. Trước đây, em từng tìm hiểu vài người nhưng chủ động dừng lại khi chưa chính thức yêu đương vì không hợp tính cách cũng như quan điểm sống. Anh đừng nghĩ em khó tính nhé, vì khi không tìm thấy cảm xúc yêu đương thì miễn cưỡng sẽ làm em khó chịu. Đối với em, hai người có đi cùng nhau lâu dài hay không thì tính cách quyết định chủ yếu.

Em muốn tìm một người mà mình thích nói chuyện với người đó và người đó cũng thích nói chuyện với em, vì sự quan tâm, thấu hiểu, tôn trọng mới có thể chạm đến tâm hồn nhau. Nếu anh bằng, lớn tuổi hơn em hoặc nhỏ hơn một tuổi, có công việc ổn định, độc lập về tài chính, sống tích cực, không bi quan thì anh chính là người mà em đang tìm.

Về tính cách, em khá e ngại đối với người mới quen và chỉ nói nhiều hơn với người thật sự tin tưởng. Có thể vì thế mà đến bây giờ con đường tình yêu của em mới rộng thênh thang chăng (cười).

Trước đây em có nghe câu nói "Không ai nắm tay suốt 24 giờ", nhưng em muốn tìm người luôn nắm tay em khi có thể và cho em sự tin tưởng khi không có cơ hội để nắm tay bên nhau. Hy vọng sẽ gặp anh.

Cảm ơn mọi người đã theo dõi bài viết của em và chúc mọi người luôn gặp may mắn, bình an.

