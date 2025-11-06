Tìm chàng trai hiền lành, tử tế

Em sinh năm 1991, là con gái miền Tây, ngoại hình dễ nhìn, sống và làm việc tại TP HCM.

Trời Sài Gòn chuẩn bị bước vào mùa đông se lạnh, nhưng mưa cũng càng nhiều hơn. Không khí của buổi tan làm cũng ảm đạm theo những hạt mưa rơi. Cảm giác đi về một mình khiến em cảm thấy trống vắng và mong muốn đi tìm anh.

Em sinh năm 1991, là con gái miền Tây, ngoại hình dễ nhìn, sống và làm việc tại TP HCM. Công việc hiện tại liên quan đến mảng kỹ thuật, công nghệ thông tin. Em đã sống và làm việc ở Nhật một thời gian nên nói, viết thông thạo (nếu anh giống em thì tuyệt). Gia đình em cơ bản, anh chị em yêu thương nhau, các anh chị lớn đã có gia đình riêng, chỉ còn mình em nên ai cũng hối thúc.

Yêu cầu về anh: có công việc ổn định, là người miền Nam hoặc sống và làm việc tại miền Nam, không hút thuốc, bia rượu chỉ xã giao, gọn gàng, sạch sẽ, biết chăm sóc bản thân, hiền lành, tử tế, chăm lo cho gia đình. Cơ bản là như vậy, mình tìm hiểu nhau sau, em tin nếu là duyên nợ cũng có thể bù đắp những khiếm khuyết cho nhau.

Nếu anh thấy phù hợp, hãy gửi mail cho em anh nhé. Em tin rồi chúng ta sẽ tìm thấy nhau.

Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ