Tìm chàng trai có suy nghĩ tích cực và coi trọng gia đình

Em là người khá đơn giản, ngoại hình bình thường, cân đối, có suy nghĩ và chính kiến riêng.

"Chuyện con mèo dạy hải âu bay", bạn có từng nghe về một câu chuyện đặc biệt như vậy? Có tồn tại không một sự việc hơi ngược này, làm cách nào để mèo có thể dạy chim biết bay? Đó là câu chuyện của nhà văn người Chi Lê về mèo Zorba và chim hải âu xảy ra tại bến cảng Hamburg, nơi đây là lãnh địa của các cư dân nhà mèo sống cùng con người, một vùng biển xinh đẹp và năng động.

Một chú chim hải âu mẹ trên đường đi tìm nguồn thức ăn cùng bầy đàn đã gặp sự cố dính dầu tràn trên biển, biết mình sẽ khó có thể vượt qua nguy hiểm, tình cờ như là định mệnh đã sắp đặt hải âu mẹ được gặp chú mèo mập Zorba và đưa ra những nguyện vọng cuối cùng dành cho đứa con sắp chào đời của nó, mong được Zorba giúp đỡ. Cuộc hành trình dài đi thực hiện ba lời hứa của Zorba với bà mẹ hải âu kém may mắn: "Sẽ không ăn quả trứng", "Chăm lo cho quả trứng đến khi chú chim non ra đời", điều cuối cùng dường như không tưởng là: "Dạy chim non bay" bắt đầu.

Những rắc rối liên tiếp ập đến, liệu Zorba có thực hiện và làm tròn được những nhiệm vụ cao cả đối với hải âu mẹ, thực hiện lời hứa của chính mình? Như một thông điệp gửi đến độc giả, bài học về sự quan trọng của việc giữ lời hứa, tình yêu thương với những điều khác biệt. Tình người hay tình mèo và tình yêu chân thành xuất phát từ trái tim nhân hậu đã giúp chú mèo mập đáng yêu ấy vượt qua mọi khó khăn, đưa chim hải âu con lại gần mình hơn bởi: "Thật dễ để chấp nhận và yêu thương một người nào đó giống mình, nhưng để yêu thương một ai đó khác mình thực sự rất khó khăn".

Yêu thương là học cách chấp nhận sự khác biệt và không có ý định muốn biến người đó trở nên giống mình. Khi chúng ta yêu thương ai đó bằng tất cả sự chân thành, mọi khó khăn khác biệt chỉ là điểm tựa cho tình cảm cao đẹp trong chúng ta thêm sâu sắc hơn. Kết chuyện là thật ý nghĩa và trong sáng, mèo mun đã hoàn thành nhiệm vụ của một người mẹ, cô bé hải âu con Lucky cũng được là chính mình, tự tin tung cánh bay trên bầu trời của đêm giông tố.

Đó là cảm nhận của em về một câu chuyện xúc động. Em thích làm đồ handmade, vẽ, quan tâm tới lối sống tối giản, các hoạt động thiện nguyện. Có người thường nói em hiểu chuyện này kia, tuy vậy em lại thấy mình có vẻ không thích nghe về điều đó. Em tự thấy việc nào có thể, mình cho là tốt, không vi phạm hay ảnh hưởng đến ai thì nên làm. Em không theo tôn giáo nào nhưng có quan tâm tới phật giáo, luôn cố gắng sống và làm việc theo hướng: Chân, thiện, mỹ.

Em đang tìm kiếm một nửa tương đồng hoặc có thể có chút khác biệt so với mình nhưng cần có quan điểm riêng. Một người có suy nghĩ tích cực, trưởng thành, yêu thương và coi trọng gia đình; quan tâm, giúp đỡ mọi người xung quanh trong khả năng của bản thân. Người đó có thể không theo tín ngưỡng tôn giáo nào hoặc theo phật giáo, độ tuổi từ 27-31. Em nghĩ chênh lệch tuổi cũng có suy nghĩ và các mối quan tâm khác nhau nên tự đưa ra khoảng cách như vậy. Người ấy yêu thích các hoạt động thể thao, có thể chơi tốt một môn nào đó thì càng vui ạ. Nếu ai đó thấy có kết nối, có thể liên hệ với em nhé. Xin chúc mọi người đọc báo vui vẻ ạ.

