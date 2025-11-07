Tìm chàng trai chân thành, mảnh ghép yêu thương

Em mong được biết và gặp người con trai chân thành, chung thủy, có trái tim yêu thương, cùng nhau xây dựng hạnh phúc.

Em mong sẽ tìm được mảnh ghép phù hợp với mình, để hành trình sắp tới nhiều màu sắc hơn. Hy vọng anh sẽ đọc được thư này để chúng ta có thể kết nối với nhau.

Em sinh ra và lớn lên ở một tỉnh thuộc miền Đông Nam Bộ, học hành và làm việc ở Sài Gòn hơn 20 năm. Sau khi tốt nghiệp, em làm việc ở ba công ty để tích lũy kinh nghiệm.

Về ngoại hình, em nhỏ nhắn, dễ thương. Ngoài thời gian làm việc, em tham gia các môn thể thao như pickleball, body combat, chạy bộ... Thời gian rảnh, em thích đi du lịch để khám phá những vùng đất mới.

Về tình cảm, em từng trải qua một cuộc hôn nhân (chưa có con). Tuy nhiên, tình cảm và nhân duyên chưa đủ lớn để tiếp tục đi cùng nhau.

Về công việc, em có một công việc ổn định, đủ để gắn bó với công ty gần 10 năm. Em mong rằng chúng ta có thể cùng nắm tay nhau đi trên chặng đường dài sắp tới. Hy vọng anh và em sẽ được kết nối, cùng nhau quan tâm, chia sẻ niềm vui và nỗi buồn trong cuộc sống.

