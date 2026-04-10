Tìm bến đỗ tình yêu tại Bắc Ninh

Mình là Hùng, 36 tuổi, cái tuổi mà khi nhìn bạn bè xung quanh con cái đã đuề huề, mình chợt nhận ra có lẽ mình đã mải mê với công việc mà quên mất việc tìm cho mình một người đồng hành. Hôm nay mình quyết định bước ra khỏi vùng an toàn để gửi lời chào đến 'một nửa' đang ở đâu đó ngoài kia.



Về bản thân, mình quê ở Thanh Hóa, đang làm kỹ thuật tại công ty khu công nghiệp ở Bắc Ninh, sau những năm gắn bó mình dự định sẽ định cư và phát triển lâu dài tại đây. Mình tự nhận xét bản thân là người sống có trách nhiệm, thẳng thắn và hướng về gia đình. Ngoài giờ làm việc mình thích đi đá bóng, đọc sách hay ngồi uống cà phê tại những địa điểm mới.



Về người đồng hành mong đợi: Hy vọng gặp được một người phụ nữ biết lắng nghe, cùng quan điểm sống và điều quan trọng là cả hai cùng tôn trọng và cố gắng vì nhau. Vì công việc và định hướng của mình ở đây nên nếu bạn là người đồng hương đang làm việc tại Bắc Ninh, là người con gái Kinh bắc hay ở các tỉnh lân cận thì thật là cái duyên lớn để chúng ta thuận tiện tìm hiểu và gặp gỡ.



Ở tuổi 36, mình không tìm kiếm những điều phù phiếm, chỉ mong gặp được sự chân thành để cùng nhau nấu những bữa cơm tối, cùng chia sẻ buồn vui sau một ngày làm việc và xa hơn là xây dựng một tổ ấm bền vững. Nếu bạn thấy có chút đồng điệu, đừng ngần ngại gửi mail cho mình nhé. Biết đâu, ngày mai sẽ là bắt đầu của một câu chuyện đẹp cho cả hai chúng ta. Chúc mọi người một ngày bình an.

