Tìm bạn trai phóng khoáng, hiện đại

Mình có ngoại hình bình thường, hơi thấp bé nhẹ cân một chút nhưng tự thấy cân đối, gọn gàng.

Mình sinh năm 1988. Nghe có vẻ già rồi nhỉ, nhưng lúc nào mình cũng nghĩ bản thân còn trẻ lắm nên cứ thong thả vui chơi, cho đến một ngày thấy hơi giật mình. Không biết có anh chị nào ở đây giống mình không? Vì cuộc sống cứ vui vẻ, an nhàn trôi qua nên không gấp gáp chuyện gì cả, mọi việc cứ bình yên đến nỗi quên mất nhiều nhiệm vụ phải làm, trong đó có lập gia đình và sinh con.



Mình từng trải qua vài mối tình. Lúc đỉnh cao nhất của độ tuổi kết hôn, có nhiều người theo đuổi thì đắm say trong một mối quan hệ mà cuối cùng không đến được với nhau.

Buồn một thời gian dài vì bản thân khá nặng tình, sâu sắc, nên mình đã cố gắng tìm mọi cách để vượt qua: chăm chỉ phấn đấu, cống hiến cho công việc, làm thêm kiếm tiền cho thật bận rộn, đi chơi, du lịch khắp nơi, quan tâm hơn đến gia đình. Thế rồi những việc đó giúp mình thấy yêu đời, tự tin, vui sống và tự do tự tại. Mình cứ sống vui vẻ như thế khoảng 4-5 năm, mọi thứ đều tốt đẹp. Có lẽ chính vì quá tốt đẹp đã khiến mình quên bẵng đi việc yêu và kết hôn. Có khi mình thấy sợ khi bắt đầu một mối quan hệ, sợ cảnh chia tay, sợ giận hờn, cãi vã.

Nhiều lúc mình thấy sợ kết hôn, sợ bị chồng phản bội, ngoại tình, sợ lấy nhau rồi không còn yêu nhau nhiều nữa, sẽ chán ghét nhau, nói với nhau những điều đau lòng. Nghe thì có vẻ ích kỷ và buồn cười nhỉ, nhưng đó là những suy nghĩ rất thật trong con người mình.



Thời gian trôi qua, mình cảm thấy bản thân chín chắn lên nhiều. Cuộc sống có nhiều trải nghiệm, có vui vẻ, hạnh phúc, có đau khổ. Mình thấy cuộc sống hiện tại rất tốt, nhưng bắt đầu hướng tới việc muốn tìm một người để cùng chia sẻ những niềm vui, nỗi buồn trong cuộc sống; cùng phấn đấu, xây dựng ước mơ và quan trọng là cùng sinh con, nuôi con, để được làm bố, làm mẹ.

Mẹ mình nói rằng nuôi con cái vất vả vô cùng, nhưng đó là cách để mình hoàn thiện bản thân tốt nhất, biết yêu thương, chăm sóc, sẻ chia và biết cả chịu đựng. Làm mẹ cũng là sứ mệnh thiêng liêng của mỗi người phụ nữ. Lúc nghe mẹ nói như thế, mình rất xúc động. Có lẽ đó chính là động lực giúp mình nghiêm túc trong việc tìm một bạn trai phù hợp để hẹn hò và kết hôn, để được sinh con và nuôi dưỡng con lớn lên theo tháng năm.



Mình muốn giới thiệu kỹ một chút về bản thân để bạn nào cần thì có đủ thông tin. Mình là một người bình thường, có lẽ trong tất cả khía cạnh. Gia đình bình thường, trước đây thì có chút khó khăn, bây giờ con cái đều đã lớn và tự lập nên cũng ổn định. Ba mẹ mình nghỉ hưu, ở nhà làm vườn tược. Là kiểu người không ăn ảnh, nhìn không có thiện cảm ở lần gặp đầu tiên (tự thấy thế vì mắt mình hơi to, mặt hơi lạnh lùng nên nhiều người thấy khó gần), nhưng tiếp xúc nhiều sẽ thấy dễ gần, xinh xắn, đáng yêu hơn và quan trọng là tình cảm hơn. Mình thấy mọi người hay nhận xét như vậy.



Là người miền Trung, học tập và làm việc tại Hà Nội. Mình rất yêu công việc, môi trường làm việc rất tốt. Mình nghĩ vậy là rất may mắn vì mỗi ngày chúng ta dành đến cả 8-10 tiếng ở cơ quan. Mình thường suy nghĩ mọi việc một cách khách quan và tích cực, muốn hướng tới những điều tốt đẹp hơn là lười biếng, chỉ biết kêu ca và than vãn. Là người tình cảm nhưng cũng rất thực tế. Thích lối sống hiện đại, suy nghĩ đơn giản, lôgic để giảm các thủ tục hình thức nặng nề không cần thiết. Mình có công việc tốt, ổn định, nên tự chủ về tài chính.

Mình muốn tìm một người bạn trai để hẹn hò và có ý định nghiêm túc kết hôn. Mong bạn ấy là người đàn ông phóng khoáng, hiện đại, sống có trách nhiệm với bản thân, gia đình, xã hội và hướng tới những điều tích cực; yêu thương chân thành, có cái nhìn cởi mở về cuộc sống. Mình không quan trọng về tuổi tác hoặc anh từng lập gia đình. Đối với mình, sự phù hợp trong cách sống và đồng điệu tâm hồn quan trọng hơn.

Mình chưa bao giờ nghĩ sẽ chia sẻ công khai thế này. Là chị mình giới thiệu. Đọc bài do các anh chị viết xong, thấy quý nhiều người, đọc bình luận thấy hiểu biết hơn về trải nghiệm cuộc sống. Có nhiều khi đúng là người ngoài cuộc mới là người nhìn rõ nhất sự việc với một cái đầu khách quan và tỉnh táo.

Mình viết khá dài. Bình thường văn viết của mình rất hoa mỹ, nhưng ở đây mình lại viết khá lủng củng. Mình không muốn nghĩ ra những từ hoa mỹ để bộc lộ cảm xúc, chỉ ngồi và gõ ra những điều rất thật về bản thân để người phù hợp có thể đọc và hiểu được. Có một điều hơi buồn cười, nhưng thực sự nhiều khi mình nghĩ: lấy một cô gái ở tuổi 32 cũng vô cùng thú vị đó. Vì cô ấy đang ở độ tuổi chín nhất về mọi thứ, nhất là trong tâm hồn.



Thật sự rất cảm ơn anh chị nào đã có thể kiên nhẫn đọc được đến tận cuối cùng.

