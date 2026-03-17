Tìm bạn tâm giao giúp mẹ khi chúng con đã có gia đình riêng

Thay mặt mẹ con, con xin phép được làm cầu nối cho mẹ để tìm được một người bạn tâm giao tuổi xế chiều. Mẹ con có 3 người con, đang sống cùng vợ chồng con tại TP HCM. Các chị em còn lại đều có gia đình riêng và sinh sống tại đây. Mẹ là một người phụ nữ truyền thống pha thêm nét đẹp hiện đại, mẹ sinh năm 1955 nhưng nhìn rất trẻ trung và năng động, trẻ hơn tuổi rất nhiều, tốt bụng và vui tính. Mẹ cao 1m69 và rất thích mặc áo dài, mỗi khi khoác lên người bộ áo dài nhìn rất dịu dàng và thướt tha. Trải qua một quãng thời gian dài sống độc thân cùng các con, mẹ không tìm kiếm hạnh phúc khác.

Sau tất cả, con cảm nhận được mẹ vẫn thiếu một người thấu hiểu, chia sẻ buồn vui trong cuộc sống. Sau nhiều lần thuyết phục và nhận được sự đồng ý, con mạo muội viết bài viết này. Con mong kết duyên giúp mẹ, để mẹ có được hạnh phúc và quan trọng hơn là tìm được một người đàn ông tốt bụng, thấu hiểu, có độ tuổi tầm tuổi của mẹ, để có cùng nhau chia sẻ vui buồn, cùng cà phê ngắm cảnh cuối tuần, cùng dạo phố hay nghe một bản nhạc.

Con và các chị em khác đều có hạnh phúc riêng; mẹ đang hưởng tuổi già, con mong mẹ có người bầu bạn. Mẹ hạnh phúc và chúng con cũng cảm thấy hạnh phúc ạ. Con xin làm cầu nối kết nối giữa mẹ và chú (bác) nếu có duyên và mong muốn tìm người bạn tâm giao. Xin liên hệ qua email của con ạ. Con cảm ơn mọi người đã dành thời gian đọc bài viết của con.

