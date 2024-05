Tìm bạn nam sâu sắc và thấu hiểu

Mình cao 1m6, nặng 50 kg, chưa từng kết hôn, ngoại hình ưa nhìn, tính cách độc lập, người hướng nội, có đạo đức.

Mình 33 tuổi, sinh sống và làm việc tại TP Quy Nhơn, Bình Định. Mình đang làm quản lý cấp trung cho một doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Quy Nhơn. Sau khi trải qua một vài mối tình, trải qua nhiều cung bậc cảm xúc thì hiện tại mình muốn hẹn hò với bạn nam chín chắn, nội tâm sâu sắc, kiến thức sâu rộng, biết quan tâm và tôn trọng người khác. Công việc của mình cũng bận nên muốn tìm ai đó phù hợp có thể tâm sự, cà phê, xem phim, ăn tối, đi du lịch... chuyện xa hơn thì tùy cảm xúc.

Mình không quan trọng tuổi tác hoặc từng có gia đình hay chưa. Có lẽ nhiều người sẽ nghĩ mình đến độ tuổi đó mà chưa lập gia đình chắc là do kén chọn hay vì lý do gì khác. Nhưng mà do duyên chưa đủ, hoặc có thể chưa thực sự phù hợp, rồi mỗi người có tiêu chí riêng cũng như có gu kết bạn theo tính cách, quan điểm sống khác nhau. Do mình làm việc trong môi trường khá áp lực nên muốn tìm một bạn nam đủ thấu hiểu, sâu sắc, có hiểu biết để chia sẻ nhiều vấn đề trong cuộc sống. Nếu ai muốn kết bạn với mình thì email cho mình nhé. Mình xin cảm ơn.

