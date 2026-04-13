Tìm bạn gái tính sạch sẽ, quê miền Bắc

Mình sinh năm 1990, quê ở Thái Bình, đang thuê phòng và làm việc ở Hà Nội.

Ngoại hình của mình không được đẹp, dáng mình gầy, trang phục bình thường là quần bò, áo phông, hình dung chung là như vậy.

Mình làm công việc văn phòng cơ bản, thu nhập chỉ từ công việc đó, lương khoảng 10 triệu đồng (mình ghi điều này ra có vẻ không phù hợp lắm nhưng mình muốn mọi thứ sát thực tế, tránh sự nhầm lẫn cho các bạn).

Thực sự lúc này, nếu bạn hỏi công việc ổn định hay định hướng tương lai, mình chưa thể nói được điều gì. Công việc của mình vẫn đều đều, nhưng ai biết được tương lai, có thể hết việc đột xuất, có thể vẫn làm tiếp công việc hiện nay nhưng cũng có thể chuyển nghề nếu có cơ hội và nhu cầu khi hai đứa lập gia đình.

Hiện tại mình thuê phòng và làm việc ở Hà Nội. Mình hơi lười một chút nhưng chắc chắn không quá bẩn. Ngoại ngữ của mình kém nhưng thi thoảng nghe nhạc nước ngoài, nghe âm thanh là chủ yếu, xem anime hay truyện tranh gì đó. Rượu bia mình hiếm khi dùng. Về mặt giao tiếp không tốt lắm, nói chung lúc nói khá nhiều nhưng uống vào thì chẳng nghĩ được gì.

Người mình muốn gặp: giới tính nữ, sạch sẽ một chút để bù lại với mình, có việc làm, quê miền Bắc, ở Thái Bình càng tốt, nếu ở xa thì hy vọng ít lắm; Sống không coi nói dối là thói quen; Từng có hoặc chưa lập gia đình đều được (nhưng không có bé), cân nặng không quá 70 kg, vì mình 50 kg thôi và thiện chí với nhau là điều cốt lõi.

Người không muốn gặp: những lừa tiền, đầu tư, tự chủ kinh tế... xin đừng gửi email cho mình, vì mình rất ngại chửi, kiểu không đáng nhưng không chửi rất khó chịu.

Xin cảm ơn mọi người, những ai đã quan tâm tới mình. Hy vọng mọi người có ngày cuối tuần nghỉ ngơi vui vẻ với người thân, bạn bè, với những điều mình muốn làm. Xin hết.

