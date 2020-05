Tìm bạn gái nhỏ hơn 8-12 tuổi

Đã 40 năm rồi anh vẫn một mình, hiện anh làm việc và sinh sống ở Bình Thuận.

Anh cao 1,68 m, nặng 65 kg, không hút thuốc, không cà phê, uống bia có chừng mực. Anh làm xây dựng, chuyên ngành xây dựng dân dụng và công nghiệp. Mọi người nhận xét anh hiền, tính anh trung thực và thẳng thắn. Về ngoại hình, mọi người chấm 6,5-7 trên thang điểm 10.

Có lẽ do hoàn cảnh hay sâu xa hơn chút có thể nói là số phận, lâu dần và rồi anh chấp nhận với điều đó, rồi trong anh xuất hiện ý nghĩ là không lập gia đình nữa dù người thân và bạn bè phản đối. Anh nghĩ mình ráng làm thêm một thời gian rồi nghỉ ngơi, giúp đỡ những người kém may mắn trong cuộc sống (lâu nay có làm nhưng do điều kiện nên làm không được nhiều), đi chu du nốt những vùng của đất nước mà mình chưa có dịp đi tới.

Hi vọng anh tìm được người con gái nhỏ hơi 8-12 tuổi mà đã mấy chục năm bỏ anh một mình. Giờ gặp chắc chắn anh sẽ giữ chặt em, yêu thương và chăm sóc em hết quãng đời còn lại. Cảm ơn vì đã đọc đến đây, hãy liên lạc với anh em nhé.

Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.