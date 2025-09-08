Tìm bạn gái miền Trung cùng đồng hành, phát triển, chia sẻ

Mình không giỏi trong cách giao tiếp, ăn nói không được hay và mềm mại, nhưng tính cách đàng hoàng, dễ nói chuyện, cởi mở.

Xin chào! Mình xin tự giới thiệu, mình tên là Hòa, sinh năm 1991, 34 tuổi. Đây là lần thứ hai mình viết thư tìm một nửa. Lần trước cũng cách đây vài tháng và mình đã không may mắn khi chưa tìm được bạn đồng hành, đôi lúc gặp phải những bạn không nghiêm túc. Mình quê Đà Nẵng nhưng từ nhỏ gia đình mình vào Sài Gòn lập nghiệp. Hiện tại mình trở về Đà Nẵng được 4 năm rồi, nhà mình ba, mẹ và em gái vẫn còn trong Sài Gòn. Mình hiện ở nhà họ hàng tại quận Ngũ Hành Sơn - Hòa Quý.

Công việc của mình là IT, cụ thể là làm phần mềm, mình làm online cho công ty Nhật trong Sài Gòn, công ty này mình làm được 8 năm rồi, cũng ổn định nhé. Mình tuy chưa có nhà nhưng có công việc ổn định, thu nhập ổn, có khoản tiết kiệm. Tính cách mình không hẳn hướng nội nhưng lại thích những thứ liên quan đến nghệ thuật như âm nhạc, lúc trầm lúc bổng. Sở thích của mình là đi du lịch, chụp ảnh phong cảnh, nói chuyện với bạn bè. Mình không giỏi trong cách giao tiếp, ăn nói không được hay và mềm mại, nhưng tính cách đàng hoàng, dễ nói chuyện, cởi mở. Mình cũng chịu thương chịu khó, thật thà như tính cách người miền Trung.

Mình rất mong được làm quen bạn nữ sinh năm từ 1996 - 1991, người Huế, Đà Nẵng đang sinh sống tại Đà Nẵng hoặc ở trung tâm TP Huế (mình không ngại xa). Mình mong muốn bạn nữ có công việc ổn định, đàng hoàng, nói chuyện cởi mở, biết tôn trọng người khác, không quan trọng chuyện phải có nhà, vì mình nghĩ chuyện nhà cửa từ từ có cũng được, miễn là biết cố gắng, biết nấu ăn nữa là tuyệt vời luôn. Mình rất mong sẽ tìm được bạn nữ đồng hành cùng mình, cùng phát triển, trò chuyện, chia sẻ, thủ thỉ những lúc vui lúc buồn.

