Tìm bạn gái hoàn hảo về tâm hồn

Tôi sinh năm 1991, cuộc đời tôi có vẻ may mắn vì là một trong những người sống qua hai thế kỷ.

Nhưng có điều không may là tôi từng trải qua một trận đại dịch có lẽ là trăm năm có một. Nó chặn rất nhiều dự án của tôi, bao gồm cả việc lấy vợ. Tôi mới trải qua một mối tình kéo dài 6 năm, cũng vì đại dịch hoặc một lý do nào đó mà kết thúc theo cách tôi vô cùng đau đớn, khiến con tim tôi nhạt nhòa và biến thành sỏi đá. Tôi đánh mất niềm tin vào phụ nữ, từng trải qua khoảng thời gian stress với hơn hai tháng ròng không chợp được mắt. Có những lúc tôi tưởng mình sẽ chết. Mỗi khi nhắm mắt thì mắt lại mở to ra. Bỏ lại quá khứ, giờ đây tôi bình tâm trở lại. Nghĩ tuổi đời cũng lớn rồi nên tôi hy vọng nếu may mắn mình sẽ gặp được một cô tiên xanh cứu rỗi.

Tôi là kỹ sư xây dựng, công việc ổn định, gia đình đều ở thành phố. Thuở thiếu thời, tôi là người hoạt bát, vui vẻ và là một cây hài, nhưng sau vài biến cố, tôi dần trầm tính. Có một thời gian tôi chơi game nên bị ảnh hưởng ít nhiều đến tâm tính. Tôi luôn nở nụ cười trên môi dù gặp bất cứ chuyện gì, nhưng đằng sau nụ cười đó ẩn chứa rất nhiều nỗi ưu tư, muộn phiền. Tôi luôn có một nỗi trăn trở, phải chăng những cô gái tốt sẽ không đến lượt của mình vì đã bị người nào đó chiếm hữu.

Tôi nhận thấy thời sinh viên mới dễ tìm được người như vậy, giờ thì hết cơ hội rồi. Đến giờ tôi vẫn thấy đúng, nhưng vẫn lên chuyên mục Hẹn hò này với hy vọng có một kẻ ngu ngốc nào đó bỏ rơi người con gái tốt và người đó sẽ tìm đến tôi.

Nếu ai có nhã ý làm quen, xin hãy gửi email cho tôi. Chúc mọi người sức khỏe và sớm vượt qua đại dịch.

Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 (giờ hành chính) để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc