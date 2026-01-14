Tìm bạn gái giản dị và coi trọng tình cảm

Anh mong gặp người biết vun vén, chăm sóc cho gia đình, cùng anh chia sẻ những niềm vui và cả những khó khăn.

Anh viết những dòng này với mong muốn tìm kiếm một mối quan hệ nghiêm túc để tiến tới hôn nhân. Anh tin rằng ở độ tuổi này, sự thẳng thắn và chân thành là nền tảng tốt nhất để chúng ta bắt đầu tìm hiểu nhau. Một chút về anh: Anh độc thân 41 tuổi, cao 1m65 và nặng 58 kg. Anh xuất thân trong gia đình bình thường, may mắn được ăn học tới nơi tới chốn. Sau một thời gian dài đi làm cho các văn phòng công ty thiết kế, anh ra ngoài khởi nghiệp. Tuy nhiên, đợt dịch Covid vừa qua đã mang đến khá nhiều thử thách, khiến công việc của anh gặp khó khăn và hiện tại anh trong giai đoạn nỗ lực để ổn định lại mọi thứ, giữa một thế giới đầy xáo trộn những năm qua.

Trải qua những thăng trầm đó, anh nhận ra giá trị của sự đồng lòng. Anh không phải là người giàu có hay có tiềm lực kinh tế mạnh để hứa hẹn một cuộc sống xa hoa. Vì vậy, anh hy vọng tìm được một người phụ nữ giản dị, coi trọng tình cảm và nỗ lực cùng nhau vun đắp của cả hai hơn là những giá trị vật chất sẵn có. Anh mong gặp được một người biết vun vén, chăm sóc cho gia đình, cùng anh chia sẻ những niềm vui và cả những khó khăn trong cuộc sống không lường trước được.

Về lối sống, anh có những thói quen xã giao như cà phê, thuốc lá, thi thoảng rượu bia cùng bạn bè khi gặp gỡ. Tuy nhiên, anh không đam mê những thứ ấy, luôn làm chủ được bản thân và biết điểm dừng để không ảnh hưởng đến sức khỏe hay công việc.

Anh là người thích sự ngăn nắp, gọn gàng sạch sẽ, rất thích trẻ con và luôn mong muốn về một gia đình nhỏ có tiếng cười của con trẻ. Hiện tại anh chưa thành công trong công việc nhưng tin rằng mình sẽ là một người cha, người chồng có trách nhiệm và yêu thương gia đình. Nếu em cũng mong muốn dừng chân để tìm kiếm người đàn ông chín chắn, có trách nhiệm và cùng nhau xây dựng gia đình, hãy email cho anh để chúng ta bắt đầu một mối quan hệ bạn bè có định hướng rõ ràng trong năm mới 2026 này nhé.

Các bạn có quan điểm tín hiệu vũ trụ hay thích nuôi chó mèo, xin đừng email giúp anh. Anh là người sống trên mặt đất nên sẽ không cùng tần số không gian và cũng không muốn làm con sen gì đó. Rất mong nhận được hồi âm từ em.

Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ