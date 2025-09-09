Tìm bạn gái cùng mình trải lòng và gắn bó

Mình sinh ra và lớn lên ở mảnh đất miền Tây nên khi trải qua những tháng ngày bên đồng áng dạy mình cách chịu thương chịu khó.

Sau đó lên Sài Gòn lập nghiệp, giờ mình là chủ một cơ sở kinh doanh với mức thu nhập ổn định và đang trên đà phát triển thêm nhiều mảng. Sắp 30 tuổi rồi, mình muốn tìm một bạn nữ có thể cùng mình tâm sự vui buồn hàng ngày. Nếu được, mình có thể tiến xa hơn.

Mình hướng về nội tâm, rất lạ với việc kinh doanh đúng không? Nhưng mình luôn hướng tới sự cầu tiến và thay đổi. Cuộc đời mình trải qua nhiều mối tình thời sinh viên nhưng không đi được tới đâu. Nay mình dũng cảm lên đây, mong tìm được bạn nữ cùng sẻ chia.

Mình buồn như đêm ở thị xã quê mình vậy đó, trầm lắng chứ không rộn ràng đâu nhưng trong mình có sự chân thật và mình luôn hướng đến những điều tích cực ngày một hoàn thiện bản thân hơn.

Mong tìm được người cùng mình sẻ chia.

