Tìm bạn gái chân thành, tử tế

Nếu em là cô gái chân thành, tử tế, biết ứng xử, tôn trọng và quan tâm đến người khác thì quá tuyệt.

Chào em, anh sinh năm 1994, đã bước qua tuổi 31, cái tuổi đủ trưởng thành để không quá mơ mộng, trân trọng sự bình yên và biết điều gì sẽ phù hợp với mình. Anh viết ra những dòng này với kỳ vọng là sẽ có một cô gái nào đó phù hợp với mình dừng lại một chút để đọc nó. Đôi nét thông tin cơ bản về bản thân anh nhé: Anh sinh ra và lớn lên ở mảnh đất Sài Gòn này, đang làm lập trình viên, cao 1m67. Anh không hút thuốc, cũng không uống rượu bia. Thỉnh thoảng nếu có thời gian, anh sẽ đi du lịch cùng bạn bè, ngoài ra anh cũng thích đọc sách, xem phim.

Về nửa kia của mình, anh mong người đó đã ổn định để sẵn sàng cho việc lập gia đình, đang sinh sống và làm việc tại Sài Gòn (hoặc nếu ở nơi khác thì sẽ có kế hoạch chuyển về Sài Gòn sinh sống trong thời gian sắp tới), cao từ 1m50 trở lên. Nếu đặc thù công việc em rất bận rộn thì anh sẽ tôn trọng điều đó vì biết rằng cuộc sống ngoài tình yêu ra còn công việc, gia đình, bạn bè... Anh hy vọng em vẫn có thể dành được thời gian để cả hai gặp gỡ, trò chuyện và tìm hiểu nhau.

Anh rất thích câu: "Chúng ta là phiên bản duy nhất của chính mình", nên anh sẽ không có quá nhiều cái "gạch đầu dòng" về nửa kia mình đang tìm kiếm. Anh biết mỗi người sẽ khác nhau, ai cũng có ưu điểm và khuyết điểm riêng, không ai giống ai và anh sẽ tôn trọng sự khác biệt đó. Tuy nhiên, nếu em là một cô gái chân thành, tử tế, biết ứng xử, tôn trọng và quan tâm đến người khác thì quá tuyệt. Anh hy vọng tính cách em sẽ cởi mở, hướng ngoại một chút để cả hai có thể cùng nhau chia sẻ. Anh thích một mối quan hệ mà cả hai chủ động chia sẻ với nhau. Bởi vì theo anh, chỉ khi mình dám chia sẻ với đối phương thì họ mới hiểu được mình, cả hai mới biết được thật sự có phù hợp với nhau hay không.

Anh quan niệm rằng một tình yêu bền vững là một tình yêu dựa trên sự tôn trọng lẫn nhau, yêu thương, kiên nhẫn, bao dung và có trách nhiệm với nhau. Anh cũng tin rằng, chúng ta sẽ không thể tìm được người phù hợp với mình 100%, cùng lắm thì chỉ có thể hợp nhau 70, 80% mà thôi. Còn lại, liệu cả hai có dám chấp nhận đối phương hoặc vì nhau mà thay đổi?

Nếu em cũng nghiêm túc tìm một nửa kia của mình, thích những buổi trò chuyện, chia sẻ sâu sắc thì liên hệ anh nhé. Hy vọng sớm được liên lạc với em. Biết đâu cả hai sẽ có những buổi gặp mặt thật thú vị và mở ra một mối quan hệ mới.

Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ