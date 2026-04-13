Tìm bạn đồng hành cùng anh chia sẻ những điều thú vị

Anh chào em của hiện tại và hy vọng cũng là em của tương lai.

Hôm nay anh ngồi lại viết những dòng thư này khi bản thân đã ngấp nghé tuổi 30. Ở cái độ tuổi không được xem là quá lứa nhưng cũng đến lúc anh muốn tìm ai đó để chia sẻ những buồn vui trong cuộc sống này. Hiện tại, cuộc sống và công việc của anh khá tốt, em nè. Nhưng anh nghĩ sẽ hoàn hảo hơn nếu có em cùng đồng hành với anh trên chặng đường sắp tới. Anh hy vọng ở thời điểm hiện tại, anh có thể mang đến cho em sự ổn định và lâu bền, chứ không còn là những cung bậc cảm xúc cao trào nhưng vội vã của độ tuổi đôi mươi nữa.

Giới thiệu đôi chút về anh. Anh sinh ra và lớn lên ở khu vực miền Tây Nam Bộ, cách Sài Gòn hoa lệ không quá hai giờ chạy xe. Anh có trình độ cao học, thu nhập tương đối ổn, làm việc đúng chuyên ngành ở môi trường nhà nước và tư nhân (người ta hay gọi là nghề tay trái và nghề tay phải ấy em... cười). Thời gian rảnh, anh thích nghe nhạc, đọc sách và tìm đến những nơi bình yên, nhiều thiên nhiên để thư giãn. Nếu có cơ hội đến với nhau, anh cũng muốn nhắn nhủ với em rằng: mong em hãy giữ mãi nụ cười và hãy luôn là chính em của hiện tại như những ngày đầu mình mới quen em nhé.

Anh xin chia sẻ đến đây thôi và hy vọng sẽ sớm được gặp em trong tương lai.

Thân chào em.

