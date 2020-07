Tìm bạn đời không muốn sinh thêm con

Mình đã 32 tuổi, làm công việc biên phiên dịch, đang sống và làm việc ở Hà Nội.

Chào các nam của chuyên mục Hẹn hò, tiêu đề bài viết có thể làm các bạn sốc và nhiều bạn bỏ ngay ý định tìm hiểu thêm về mình. Đó cũng chính là điều mình mong muốn. Nếu bạn cũng không muốn sinh con, hoặc đã có con và không muốn/không cần thêm con, hãy đọc thử xem mình có phải mẫu phụ nữ bạn muốn tìm không nhé.

Quê mình cách Hà Nội 50 km, gia đình bình thường. Mọi người hay khen mình xinh và mình cũng thấy bản thân xinh sau khi tô son. Chiều cao của mình không đáng tự hào cho lắm, nhưng vì độ dễ thương của một cô gái được đo từ đỉnh đầu lên đến trời nên mình nghĩ như vậy không tệ. Về tính cách, mình tự thấy bản thân khá nhẹ nhàng, lạc quan, biết điểm mạnh điểm yếu của bản thân, biết bản thân muốn gì, biết cố gắng vươn lên nhưng cũng biết hài lòng với những gì mình đang có. Mình không đố kỵ với người khác, cũng không đánh giá ai nên cuộc sống rất yên bình. Lúc rảnh mình thường đọc sách, xem phim, xem clip về chó mèo, tán gẫu với bạn bè.

Lý do mình không muốn có con là vì việc sinh nở ảnh hưởng nhiều tới sức khỏe của bản thân và phải dành toàn bộ thời gian rảnh của mình cho con trong khoảng 6 năm đầu đời con. Mình không yêu trẻ con, cũng không có nhu cầu có một đứa con do chính mình sinh ra, nên mình không muốn phải hi sinh quá nhiều thứ cho việc sinh và nuôi dưỡng con. Mình tin việc không có con không ảnh hưởng gì tới tình cảm vợ chồng và hạnh phúc lứa đôi cả.

Sống độc thân thực sự tự do và thoải mái, nhưng có lẽ đã tới lúc mình gác sự thoải mái đó lại để tìm một người yêu thương, chăm sóc mình, cùng mình sống tới đầu bạc răng long.

Mẫu bạn đời mình đang tìm kiếm: sinh từ năm 1990 đến 1983, tốt nhất là chưa kết hôn và chưa có con riêng. Nếu có con rồi thì anh ấy nên nghĩ lấy mình về để có người bầu bạn, chia sẻ, chăm sóc nhau chứ không phải để chăm sóc con anh ấy. Đương nhiên mình sẽ hỗ trợ anh chăm sóc con riêng nhưng chỉ là hỗ trợ thôi, anh ấy vẫn phải là người chăm sóc và dạy bảo chính con mình. Tính cách tương đồng mình, công việc ổn định, thu nhập trên 25 triệu/tháng (vì mình đã quen sống với mức thu nhập như vậy rồi), sống và làm việc tại Hà Nội.

Các bạn vào đọc bài mà thấy mình đòi hỏi quá cao hay không đồng tình với quan điểm không sinh con của mình, xin giữ lại ý kiến của các bạn, mình không cần sự góp ý, càng không cần những bình luận ném đá tiêu cực. Mỗi người có một tiêu chuẩn và quan điểm riêng, một cách riêng để cảm thấy thoải mái và hạnh phúc, mong mọi người tôn trọng.

Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.