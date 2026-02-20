Tìm bạn đời đồng điệu để cùng xây dựng mái ấm bình yên

Tôi hiền lành, sống có trách nhiệm và chịu khó trong công việc cũng như trong cuộc sống.

Xin chào các độc giả của báo VnExpress. Chúc mọi người năm mới an khang thịnh vượng, những người còn độc thân theo dõi chuyên mục Hẹn hò này trong năm nay đều có đôi có cặp, gặp được đúng người tâm đầu ý hợp và thành công xây dựng gia đình ấm áp.

Tôi 33 tuổi, sống và làm việc tại Quảng Ninh. Ở độ tuổi này, tôi không còn tìm kiếm những cảm xúc bồng bột hay điều gì quá hào nhoáng. Điều tôi trân trọng là sự ổn định, chân thành và mối quan hệ đủ tin tưởng để cùng nhau đi đường dài.

Tôi hiền lành, sống có trách nhiệm và chịu khó trong công việc cũng như trong cuộc sống. Tôi luôn cố gắng lắng nghe nhiều hơn nói, bởi tôi tin rằng thấu hiểu là nền tảng quan trọng để duy trì mối quan hệ bền vững. Trong tình cảm, tôi nghiêm túc và rõ ràng, không thích những mối quan hệ mập mờ hay hời hợt. Khi đã chọn ai đó, tôi sẽ dành cho người ấy sự tôn trọng và chân thành đúng nghĩa.

Cuộc sống của tôi khá giản dị. Tôi yêu thích du lịch và khám phá những vùng đất mới - không chỉ để ngắm cảnh mà còn để học hỏi thêm về con người và văn hóa. Tôi có thói quen đọc sách để mở rộng suy nghĩ, nghe nhạc để cân bằng cảm xúc sau những ngày làm việc và dành thời gian chăm sóc thú cưng như một cách nuôi dưỡng sự dịu dàng trong tâm hồn. Với tôi, hạnh phúc đôi khi chỉ là một buổi tối yên bình cùng người mình thương trò chuyện về một ngày đã qua.

Tôi mong gặp người phụ nữ sống chân thành, biết quan tâm và coi trọng gia đình. Không cần hoàn hảo, chỉ cần đủ bao dung để cùng nhau trưởng thành. Tôi tin rằng mối quan hệ đẹp không phải là không có khác biệt, mà là cả hai biết điều chỉnh vì nhau, biết cùng nhìn về một hướng và cùng cố gắng.

Nếu bạn cũng đang tìm kiếm người bạn đời để chia sẻ cuộc sống - người có thể cùng bạn vượt qua những thử thách, cùng xây dựng tổ ấm ấm áp và bình yên. Tôi hy vọng chúng ta có cơ hội được trò chuyện và tìm hiểu.

Ở tuổi 33, tôi không vội vàng nhưng nghiêm túc và tôi tin khi đủ chân thành, chúng ta sẽ gặp đúng người vào đúng thời điểm.

Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ