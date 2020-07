Tìm bạn đời có điều kiện tương đồng

Tôi 41 tuổi, đã ly hôn khá lâu, có một con gái 8 tuổi. Hiện tôi sống cùng con tại TP HCM.

Tôi sinh ra và lớn lên ở một thành phố lớn ở miền Bắc, từng học thạc sĩ và làm việc ở nước ngoài (châu Á) sau khi tốt nghiệp đại học tại Hà Nội. Hơn 10 năm trước, tôi quyết định trở về Việt Nam làm việc và đảm nhiệm chức vụ quản lý trong một nhà máy tại tỉnh thuộc miền Nam Việt Nam.

Ngoại hình tương đối ưa nhìn, tôi biết cách ăn mặc và khá thời trang, thân hình cân đối dù không có nhiều thời gian luyện tập. Tính tôi quyết đoán và mạnh mẽ trong công việc, không ngại khó khăn. Tôi tinh ý, biết quan sát, thẳng thắn và không thích sự mập mờ, đặc biệt trong các mối quan hệ. May mắn thành công trong sự nghiệp, tôi có một công việc tốt với thu nhập cao so với mặt bằng chung, có nhiều bất động sản giá trị. Tuy nhiên, tôi lại kém may mắn khi không có một cuộc hôn nhân hạnh phúc và gia đình trọn vẹn cho con.

Do là người gốc miền Bắc nên tôi không có ý định sinh sống và làm việc lâu dài tại miền Nam, dù công việc rất tốt. Tôi có suy nghĩ muốn nghỉ hưu sớm rồi chuyển hẳn về Bắc sinh sống để có thời gian nghỉ ngơi và tụ tập với bạn bè, chăm sóc bản thân, luyện tập thể thao và đi du lịch. Tuy nhiên, tôi không muốn làm xáo trộn việc học của con, không muốn cháu phải thay đổi và làm quen với môi trường mới khi còn quá nhỏ. Bởi vậy tôi dự định sẽ nghỉ hưu và chuyển về miền Bắc sinh sống khi con gái tốt nghiệp tiểu học.

Tôi muốn tìm một người bạn trai từ 48 đến 56 tuổi, độc thân hoặc đã ly hôn, sinh sống tại những thành phố gần Hà Nội hoặc ở Hà Nội, tính tình quân tử, ngoại hình gọn gàng, sạch sẽ và có phong thái của một người đàn ông, không ki bo, soi mói và đặc biệt không lợi dụng người khác. Người tôi muốn tìm là người có điều kiện tương đồng để cùng nhau chia sẻ và hướng đến cuộc sống an yên khi nghỉ hưu, người có thể cùng tôi chăm sóc gia đình (cả hai bên), tập luyện thể thao (tôi thích tennis và golf), cùng tôi lái xe rong ruổi khắp các tỉnh thành để thăm thú, cùng trải nghiệm những chuyến du lịch dài ngày trong và ngoài nước.

Cám ơn các độc giả đã đọc bài viết của tôi.

Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.