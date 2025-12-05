Tìm bạn cùng đón Giáng sinh sắp tới và cả sau này

Sắp hết năm rồi nên mình hy vọng qua bài viết có thể tìm được người phù hợp cùng đón các dịp lễ sắp tới và cả sau này.

Chào bạn, người mà mình đang chờ đợi, mình nghĩ đúng người đúng thời điểm là khi cả hai cùng sẵn sàng về tư tưởng và tìm kiếm nhau nên hy vọng qua bài viết này có thể đến được đúng người.

Mình thuộc thế hệ đầu 9x, sống cùng gia đình ở Hà Nội, đang làm việc trong một cơ quan nhà nước, tính cách khá trầm ổn, thích lắng nghe, quan sát nhiều hơn. Thời gian rảnh mình thích đi bộ loanh quanh cho thoáng, xem phim...

Mình có lối sống được gọi là healthy vì ít ăn ngoài, thỉnh thoảng bận thì có thể. Dáng người mình khá ưa nhìn và cao. Mình tin rằng trong một mối quan hệ cần sự tin tưởng và tôn trọng, cả hai đều muốn vun vén gia đình nhỏ của mình.

Mình mong gặp được bạn có nếp sống lành mạnh, công việc ổn định, sống và làm việc ở Hà Nội. Nếu bạn thấy có chút phù hợp, cả hai có thể tìm hiểu nhiều hơn nhé, và sẽ thật may mắn nếu chúng ta tìm thấy nhau vào Giáng sinh này.

