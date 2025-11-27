Tìm anh vượt qua mùa đông Hà Nội và những ngày tháng tiếp

Em mong mình sẽ tìm được một người chồng cùng nắm tay em vượt qua những bão tố cuộc đời.

Lâu lắm em không viết bức thư nào gửi đi, nhưng có lẽ để kỷ niệm cho sinh nhật lần thứ 30 của mình, em cần làm điều gì đó khác đi để có anh cùng đồng hành về sau qua mùa đông chưa lạnh lắm ở Hà Nội. Em sinh ra và lớn lên ở ngoại thành Hà Nội, nơi mà mỗi việc đi qua em đều trải nghiệm được gia đình là điều quý giá nhất mà em muốn giữ gìn, chăm sóc mỗi ngày. Vì cũng có 30 năm mùa xuân được sống, được trải nghiệm, nên em cũng biết cuộc sống là màu hồng xen lẫn chút điểm tô đen. Dù thế nào, chỉ cần mình cố gắng cùng nhau vượt qua, sóng lớn cũng thành sóng nhỏ, dù là một hai năm hay nhiều năm sau nữa đúng không anh.



Nói qua chút về công việc của em: em làm sales trong lĩnh vực công nghệ, đi rảo bước có hơi nhanh vì đôi chân dài chút, hay trêu mọi người chút cho cuộc sống đỡ căng thẳng, cũng không ngại thay đổi mình để phù hợp với cuộc sống xung quanh. Bố mẹ em từ nhỏ đã đi làm vất vả, bươn trải cuộc sống ở trong Nam để có "cơm áo gạo tiền" cho các con đi học. Em cũng mong mình sẽ tìm được một người chồng cùng nắm tay em vượt qua những bão tố cuộc đời. Để chúc mừng cho U40 lần thứ nhất của mình, em hy vọng có anh cùng nhau thức dậy, nấu bữa sáng cho anh, hỏi anh đi làm hàng ngày có mệt không, tám chuyện về sếp em hay đồng nghiệp nọ; cùng nhau chia sẻ những chuyện đã qua và xây dựng mái ấm gia đình nhé. Cảm ơn anh.

