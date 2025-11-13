Tìm anh, người có thể không hoàn hảo nhưng đủ tử tế

Em không có giới hạn độ tuổi, chỉ mong anh là một người sống tử tế và tôn trọng không gian cá nhân.

Chào anh, người bạn đồng hành tương lai của em! Em năm nay 35 tuổi, độc thân, chưa từng kết hôn và không có ý định sinh con, thông tin này em nói trước cho khỏi mất thời gian của nhau (vì em nghĩ nói rõ từ đầu cũng là cách tôn trọng người đối diện). Em có tính cách khá độc lập, nội tâm vừa đủ, và mè nheo lúc thân thiết (hơi giống tính con mèo nhà em). Là một người được đánh giá là ưa nhìn với tính cách thoải mái, cởi mở, nhưng vẫn có chút "mặn ngầm".



Tuy có xu hướng quan tâm tới những thứ hơi trừu tượng nhưng em cũng rất thực tế. Em thích đọc sách và trò chuyện sâu, chia sẻ quan điểm sống cũng như những chủ đề để hiểu bản thân hơn như các ngôn ngữ tình yêu, các dạng gắn kết. Bên cạnh đó em còn là một người mê xê dịch, mỗi năm em sẽ đi du lịch ít nhất một chuyến trong nước và một chuyến nước ngoài để mở rộng nhân sinh quan và cập nhật những thay đổi mới.



Em độc lập tài chính và có thể tự lo cho bản thân ở mức thoải mái (theo khảo sát của Tổng cục Thống kê năm 2025), nên nếu anh cũng như vậy thì tốt quá. Em không có giới hạn độ tuổi, chỉ mong anh là một người sống tử tế và tôn trọng không gian cá nhân. Em hy vọng anh cũng không có nhu cầu sinh con, đang độc thân hoặc từng kết hôn và chưa có con. Em biết rằng với yêu cầu của em thì sẽ khó tìm người phù hợp nhưng em không vội. Hy vọng nếu lướt qua, cảm thấy phù hợp, anh hãy gửi thư cho em nha. Chúc anh một ngày bình yên. Xin nói thêm, em nấu ăn ngon và thích phát triển món mới nha anh.

