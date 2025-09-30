Tìm anh chung chí hướng để đi đến cuối con đường

Giờ gia đình hết khó khăn, em trai em gái đã lớn, em cũng nghĩ đến việc tìm một người để nắm tay nhau bầu bạn hết cuộc đời.

Em là nữ, tuổi đầu 3x. Em là chị cả trong gia đình có 4 anh chị em, ngày bé gia đình cũng khó khăn nên khi ra trường cũng chỉ chăm chú tới việc đi làm kiếm tiền phụ giúp bố mẹ và các em ăn học. Từ bé cũng bị ghép vào hình ảnh con ngoan trò giỏi, không yêu đương bao giờ nên thấm thoắt hơn 10 năm qua đi em vẫn chưa lập gia đình.

Em cũng có mối tình nhưng chỉ là hẹn hò thời gian ngắn, không đến được với nhau nên chủ động dứt sớm. Hiện tại nhờ gia đình hỗ trợ và nhờ may mắn, em cũng có nhà, nghỉ chỗ làm áp lực để làm công việc khác nhàn hơn rất nhiều. Gia đình cũng hết khó khăn, em trai em gái em đã lớn. Em cũng nghĩ đến việc tìm một người để nắm tay nhau bầu bạn hết cuộc đời. Tuy nhiên em cũng có ước mơ và hoài bão riêng.

Em đang học tiếng Đức và có kế hoạch đi Đức làm việc. Em muốn tìm một người cũng có kế hoạch đi Đức giống em, hoặc hiện tại chưa nhưng cũng ấp ủ một con đường muốn đi nước ngoài mà chưa thực hiện. Hai người cùng phấn đấu để thực hiện ước mơ. Em biết là khá khó nhưng em đăng lên biết đâu tìm được người có duyên ạ. Em cảm ơn.

