Tìm anh chàng cao từ 1m75 cùng đánh cầu lông

Em còn độc thân, chưa từng kết hôn. Em sinh ra và lớn lên ở Sài Gòn. Em chưa theo tôn giáo nào tới nay. Em có mái tóc dài thẳng đen tự nhiên, cao 1m6, nặng 49 kg, da trắng, vẻ ngoài ưa nhìn; vì em có thói quen chăm sóc bản thân chỉn chu.

Nhiều người nói em có nét giống diễn viên Haruka Ayase, khi nghe giọng em nói thì họ thường đoán có thể em hát hay. Em là chuyên viên tại ngân hàng. Em thích cầu lông, sách và ẩm thực. Em mong gặp được người đàn ông có chiều cao từ 1m75 trở lên, thích thể thao, chủ động, tích cực, ngăn nắp và rộng lượng. Chúc anh ngày mới nào cũng nhiều năng lượng vui vẻ.

