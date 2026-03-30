TikToker 'Tàng keng Ông Trùm' bị truy tố vì video kỳ thị vùng miền

TP HCMTikToker "Tàng keng Ông Trùm" bị cáo buộc đã quay và đăng tải hai video clip gây chia rẽ vùng miền; phá hoại khối đoàn kết dân tộc nhằm mục đích câu view để được nổi tiếng.

VKSND TP HCM vừa ban hành cáo trạng, truy tố Lê Anh Điệp (31 tuổi, TikToker Tàng Keng Ông Trùm) cùng Đoàn Quốc Việt (23 tuổi, Tiktoker Dù Bầu Trời) về tội Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân theo Khoản 2 Điều 331 Bộ luật Hình sự.

Theo cáo trạng, Lê Anh Điệp khai do thấy nhiều người trở nên nổi tiếng nhờ đăng video trên TikTok, trong khi nền tảng này không kiểm duyệt nội dung trước khi đăng tải, nên nảy sinh ý định làm clip để thu hút sự chú ý.

Ngày 8/10/2025, tại một căn nhà ở khu phố Long Khánh 3, phường Tam Phước, tỉnh Đồng Nai, Điệp dùng điện thoại quay hai video có nội dung lời thoại thô tục, mang tính chia rẽ vùng miền Bắc - Trung - Nam, công kích hoạt động cứu trợ đồng bào gặp thiên tai ở các tỉnh phía Bắc gây ảnh hưởng tiêu cực đến công tác cứu trợ thiên tai.

Lê Anh Điệp khi làm việc với cảnh sát: Công an TP HCM

Sau khi thực hiện, Điệp đăng tải hai video này lên TikTok. Hai video nhanh chóng thu hút lượng lớn người xem, lan truyền rộng rãi và lọt vào danh sách xu hướng nhiều người theo dõi. Nội dung các video gây bức xúc trong dư luận, kéo theo làn sóng chỉ trích, lên án mạnh mẽ, ảnh hưởng đến trật tự an ninh trên không gian mạng.

Cơ quan chức năng xác định, hàng trăm tài khoản TikTok đã đăng tải video phản bác, bày tỏ sự phẫn nộ trước hành vi của Điệp. Phòng Cảnh sát điều tra Công an TP HCM cũng nhận được nhiều đơn đề nghị xử lý hình sự của cá nhân và tổ chức về việc tố cáo nội dung của 2 video của tài khoản TikTok "Tăng Keng Ông Trùm".

Giữa tháng 10/2025, sau khi xem các video của Lê Anh Điệp trên TikTok, Đoàn Quốc Việt đã tham gia bình luận, chia sẻ và sử dụng điện thoại quay hai video với lời thoại thô tục, mang tính chia rẽ vùng miền Bắc - Trung - Nam.

Các video của hai bị can sau đó thu hút lượng tương tác lớn, xuất hiện nhiều ý kiến trái chiều, gây ảnh hưởng đến trật tự an ninh trên không gian mạng, tạo điều kiện để các nội dung kích động, chia rẽ lan rộng.

Kết quả trưng cầu giám định của cơ quan chức năng xác định, hai video do Lê Anh Điệp đăng tải có nội dung bị đánh giá là "phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc" theo điểm c, khoản 1, Điều 8 và "xúc phạm nghiêm trọng danh dự, uy tín, nhân phẩm của người khác" theo điểm a, khoản 3, Điều 16 Luật An ninh mạng năm 2018.

Cơ quan công tố đánh giá, hành vi của Lê Anh Điệp và Đoàn Quốc Việt đã tác động tiêu cực đến chính sách đại đoàn kết dân tộc, ảnh hưởng đến hoạt động thiện nguyện, khắc phục hậu quả thiên tai và an ninh mạng. Do đó, VKS đề nghị cần xử lý nghiêm theo quy định pháp luật nhằm răn đe, giáo dục và phòng ngừa chung.

Hải Duyên