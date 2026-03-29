TikToker 'biểu diễn' môtô nước ở bãi tắm Nha Trang bị phạt

Khánh HòaTikToker 33 tuổi lái môtô nước tại bãi tắm Nha Trang trong đêm bị cảnh sát xử phạt do không có giấy chứng nhận đăng ký phương tiện và chứng chỉ chuyên môn.

Ngày 29/3, Đội CSGT đường thủy số 1 - Phòng CSGT Công an tỉnh Khánh Hòa, đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với người đàn ông 33 tuổi ngụ Đăk Lăk về hành vi Không có giấy chứng nhận đăng ký phương tiện theo quy định và Người lái phương tiện không có chứng chỉ chuyên môn theo quy định, với tổng số tiền 5 triệu đồng.

Nam TikToker lái môtô nước trong đêm tại bãi tắm công cộng Nha Trang. Ảnh: Minh Khuê

Trước đó, khuya 27/3, nam TikToker cùng một số người bạn đưa một môtô nước (do anh mua lại với giá 400 triệu đồng) xuống bãi tắm công cộng đối diện khu vực sân bóng Thanh Niên, phường Nha Trang. Quan sát không thấy biển cấm môtô nước, bãi tắm vắng người nên anh này chạy 4 vòng để kiểm tra máy móc, sau đó dừng lại và đưa phương tiện lên bờ.

Sự việc được ghi hình, đăng lên tài khoản TikTok có hơn một triệu người theo dõi của anh này.

Làm việc với cơ quan chức năng, TikToker thừa nhận chiếc môtô nước không có giấy chứng nhận đăng ký phương tiện và bản thân cũng không được cấp chứng chỉ chuyên môn theo quy định để lái. "Tôi đã nhận thức được hành vi của mình là vi phạm luật giao thông đường thủy", anh này nói.

Nam TikToker làm việc với cơ quan chức năng, sáng 29/3. Ảnh: Minh Khuê

Đội CSGT đường thủy số 1 khuyến cáo, đối với các loại hình vui chơi, giải trí liên quan đến môtô nước phải có đầy đủ giấy phép kinh doanh; hoạt động phải có đầy đủ giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật, có đăng ký đối với môtô nước, chỉ trừ các loại không có động cơ, có sức chở dưới 5 người.

Ngoài ra, người điều khiển phải có chứng chỉ, bằng cấp chuyên môn theo quy định; khai thác phải tuân thủ khu vực hoạt động theo quy định của Nhà nước ban hành; không được đưa môtô nước vào khu vực cấm khai thác, khu vực bảo tồn biển, khu vực dành riêng cho người tắm biển.

Bùi Toàn