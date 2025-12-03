TikTok Shop siết quy định với nhãn vận chuyển USPS từ 2026

TikTok Shop sẽ yêu cầu toàn bộ nhãn vận chuyển của Bưu điện Mỹ (USPS) phải được mua và in trực tiếp qua hệ thống TikTok Shipping từ tháng 1/2026.

Theo thông báo của doanh nghiệp gửi người bán ngày 14/11, nền tảng không nêu lý do cho thay đổi này, nhưng cho biết người bán vẫn có thể làm việc với các hãng vận chuyển khác ngoài USPS. TikTok Shop đề nghị các nhà bán chuẩn bị trước 31/12 để tránh gián đoạn xử lý đơn hàng.

Quy định mới đồng nghĩa nhãn USPS tạo từ các nền tảng bên ngoài như Shopify, ShipStation hay tài khoản trực tiếp của USPS sẽ bị từ chối. Theo Tactical Logistics Solutions, động thái này giúp TikTok Shop kiểm soát chặt chẽ hơn quy trình giao hàng của các đơn được tạo trên nền tảng.

TikTok Shipping hiện cung cấp công cụ tạo nhãn vận chuyển tích hợp, cho phép người bán lựa chọn các dịch vụ của FedEx, UPS và USPS. Tactical Logistics Solutions nhận định các nhà bán bị ảnh hưởng có thể tiếp tục dùng USPS thông qua TikTok Shipping hoặc chuyển sang làm việc trực tiếp với UPS, FedEx.

"Hầu hết thương hiệu lớn sẽ chọn mô hình kết hợp: dùng USPS qua TikTok khi phù hợp chi phí, và tăng tỷ trọng UPS/FedEx khi cần kiểm soát và ổn định hơn", đơn vị này cho biết.

Một số doanh nghiệp đã cân nhắc phương án trước thời điểm quy định có hiệu lực. Axion, đơn vị logistics chuyên thương mại điện tử cho biết sẽ không sử dụng nhãn của TikTok Shop do quy trình phức tạp hơn và ảnh hưởng biên lợi nhuận. "Chúng tôi có thể tắt USPS và giao bằng UPS, FedEx, Amazon Shipping... mà không ảnh hưởng tốc độ", COO Logan Black chia sẻ trên LinkedIn. "Tuy nhiên, vấn đề nằm ở chi phí. Với nhiều người bán trên TikTok Shop, đặc biệt các mặt hàng nhỏ và nhẹ, USPS là lựa chọn rẻ nhất. Chuyển sang hãng vận chuyển khác sẽ làm tăng chi phí, buộc người bán hoặc người mua gánh thêm".

TikTok không phản hồi khi được yêu cầu bình luận, trong khi USPS từ chối trả lời.

Thế Đan (theo Supply Chain Dive)