Tiêu Minh Phụng: hạnh phúc khi được gọi 'rapper cải lương'

Tiêu Minh Phụng, 29 tuổi, cho biết nhờ kết hợp hát rap với cải lương, anh gây chú ý với khán giả, đắt show và bớt chật vật mưu sinh.

Năm nay, Tiêu Minh Phụng kỷ niệm 10 năm hoạt động showbiz sau quá trình có nhiều bước chuyển trong âm nhạc, ra loạt sản phẩm đạt triệu view. Dịp này, anh trò chuyện về chặng đường làm nghề.

Tiêu Minh Phụng biểu diễn tại "Tự hào là người Việt Nam" Tiêu Minh Phụng diễn ca khúc "Bắc Trung Nam một nhà", kết hợp rap và đờn ca tài tử, tại chương trình "Tự hào là người Việt Nam" hồi tháng 8/2025 ở Hà Nội.

- Nhìn lại 10 năm ca hát, anh cảm nhận điều gì?

- Tôi biết ơn nhiều thứ. Có giai đoạn tôi tưởng như không thể đi tiếp với đam mê nhưng sự kiên trì giúp tôi nhận ra bản thân yêu công việc đang theo đuổi đến mức nào.

Hiện tôi chưa dám nhận mình thành công, chỉ thấy may mắn khi có nhiều cơ hội để thể hiện bản thân. 10 năm cũng khiến tôi nhận ra nghệ thuật không phải là cuộc đua về sự nổi tiếng mà là hành trình tạo ra giá trị cho công chúng.

Rapper Tiêu Minh Phụng trong bộ ảnh tuổi 28.

- Từ nghề hướng dẫn viên du lịch rẽ hướng hoạt động giải trí, anh từng gặp khó khăn thế nào?

- Tôi gắn bó công việc dẫn tour khoảng bốn năm trước khi có cơ duyên đóng vai quần chúng trong một số vở diễn tại sân khấu kịch. Tôi mất khoảng thời gian dài chật vật với diễn xuất cho đến khi gặp được đàn chị trong nghề như Lê Giang, Lâm Vỹ Dạ dìu dắt.

Tôi từng làm nhiều công việc tay chân như bưng bê quán cà phê, phục vụ tiệc cưới, chạy xe ôm. Tôi nhớ có lần đi diễn hội chợ, phải chạy xe máy lên tận Bình Phước (nay là Đồng Nai) với cátxê chỉ 150.000 đồng. Tôi ở trọ giá rẻ, nhiều hôm mưa lớn, nước lênh láng. Tôi sống khá tằn tiện, không dám ăn uống hay mua sắm.

Dù khó khăn, tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ bỏ nghề để quay lại làm hướng dẫn viên du lịch hoặc tìm công việc khác có mức lương cố định. Với tôi, nghề nào cũng có vất vả riêng. Tôi tin năng nhặt chặt bị, đừng đứng núi này trông núi nọ.

- Hoàn cảnh gia đình tác động thế nào đến tính cách lẫn các quyết định của anh?

- Gia đình tôi từng sống trong chiếc lều xập xệ trên một mảnh đất thuê. Cha mẹ ly thân khi tôi mới học lớp một, sau tôi còn một em trai vài tháng tuổi. Cha thường đi làm xa, mỗi tuần về một lần, tôi gần như thay ông quán xuyến mọi việc trong nhà như nấu cơm, giặt đồ, thay và giặt tã cho em. Nhờ đó, tôi rèn tính tự lập từ sớm.

Sau này, cha quyết định đi thêm bước nữa, rồi có thêm ba người con riêng. Anh em tôi may mắn vẫn nhận được yêu thương nên cuộc sống đỡ vất vả hơn. Sau đó, em trai tôi được hỗ trợ đi du học, hiện có cuộc sống riêng ở nước ngoài.

Từng thiếu thốn vật chất lẫn tình thương của mẹ ruột nhưng tôi chưa bao giờ bi quan. Trải nghiệm này ít nhiều trở thành chất liệu cho âm nhạc cho tôi.

- Vì sao anh rẽ hướng sang rap?

- Tham gia Rap Việt 2024, tôi may mắn trở thành học trò của huấn luyện viên Karik, có tiết mục triệu view. Việc được anh chị trong nghề, khán giả đón nhận khiến cuộc đời tôi như bước sang chương mới.

Tôi đến với rap không tính toán, lúc đầu chỉ muốn có thêm trải nghiệm. Càng đi sâu tôi càng bị mê hoặc. Khi viết rap, tôi có cơ hội trải lòng. Cứ thế, tôi xem đây là cánh cửa mới để bước vào và ngày càng gắn bó.

Tôi mê diễn xuất và tình yêu ấy chưa bao giờ thay đổi. Hiện có đạo diễn mời hay các anh chị rủ đi tấu hài, tôi vẫn nhận lời, không phải từ bỏ để chuyển hướng hoàn toàn sang âm nhạc.

- Lý do anh chọn khai thác chất liệu văn hóa, vùng miền, trong đó kết hợp cải lương với rap?

- Khi làm hướng dẫn viên du lịch, tôi có cơ hội đi qua nhiều vùng đất, mỗi nơi mang bản sắc. Tôi nhận thấy văn hóa không phải là điều gì xa vời mà hiện diện trong đời sống hằng ngày.

Tình yêu với cải lương trong tôi đến rất tự nhiên. Cha và bà nội tôi đều mê thể loại truyền thống này, mỗi ngày có thể ngồi xem hàng giờ. Hồi nhỏ, khi xem cùng họ, thấy bà rơi nước mắt, tôi cũng khóc theo. Dần dần, những giai điệu ấy ngấm vào tâm hồn tôi. Khi tôi trưởng thành, thấy cải lương đang dần xa khỏi đời sống người trẻ, tôi tự hỏi nếu mình không làm gì đó thì liệu mai này còn bao nhiêu người nhớ đến nghệ thuật truyền thống.

Tôi không được đào tạo bài bản về ca cổ, cũng không có thầy dạy riêng. Đôi khi chính sự tay ngang lại cho tôi góc nhìn riêng - đưa chất liệu dân gian vào âm nhạc hiện đại mà không bị bó buộc trong khuôn mẫu. Khi thử nghiệm, tôi bất ngờ vì nó chạm được đến cảm xúc của khán giả.

Tiêu Minh Phụng diện trang phục tôn vinh văn hóa Nam Bộ trong một tiết mục âm nhạc.

- Anh đón nhận danh xưng "rapper cải lương" khán giả đặt cho thế nào?

- Điều khiến tôi tự tin lúc này là dám đi một con đường chưa nhiều người chọn. Có thể vì nó mới mẻ nên vô tình trở thành điểm sáng, tạo nên độ nhận diện cho tôi. Bây giờ đi diễn, tôi rất sướng mỗi khi MC hay khán giả gọi tôi là "rapper cải lương" dù kinh nghiệm của tôi mới khoảng hai năm.

Danh xưng không phải thứ mình tự phong. Khi tham gia chương trình không liên quan đến rap, tôi vẫn nói với MC "cứ gọi Tiêu Minh Phụng là diễn viên". Mỗi một sân khấu, tôi tập trung làm tốt vai trò được giao. Trước đây, tôi hay tự ti, hay tự cảm thấy mình chưa đủ cơ hội để làm điều mong muốn. Sau những phản hồi tích cực của công chúng, tôi có niềm tin để đi đường dài.

- Trong nghề, ai là người anh ngưỡng mộ và học hỏi?

- Tôi thần tượng cô Bạch Tuyết. Mỗi lần nghe cô chia sẻ, tôi luôn cảm nhận được nguồn năng lượng tích cực. Gần 80 tuổi nhưng cô vẫn làm nghề, sáng tạo và không cho phép mình dừng lại. Nhìn cách cô sống với nghệ thuật, tôi hiểu rằng đam mê thực sự không bị giới hạn bởi tuổi tác.

Với thế hệ trẻ, tôi khâm phục Phương Mỹ Chi. Quen nhau đã lâu nhưng phải đến Làn Sóng Xanh 2024 hai người mới làm việc chung, có sản phẩm được yêu thích. Tôi học được ở Chi về thái độ làm việc chuyên nghiệp, luôn lễ phép, tôn trọng đồng nghiệp. Giữa chúng tôi còn có sự đồng điệu khi chung định hướng lan tỏa tình yêu quê hương, các làn điệu dân ca.

Tiêu Minh Phụng, Phương Mỹ Chi trong MV "Vợ chồng mình quê", phát hành hồi tháng 9/2025.

- Khi thu nhập cải thiện, anh nâng cấp cuộc sống thế nào?

- Trước đây, tôi phải lo ăn từng bữa, mong trúng vai mỗi tháng thì mới đủ tiền đóng trọ. Vài năm trở lại đây, cuộc sống tôi ổn định và thoải mái hơn. Hiện tôi vẫn ở nhà thuê nhưng không gian khang trang, đầy đủ tiện nghi. Không dư dả nhưng tôi có thể tự mua đồ đi diễn, ăn món yêu thích và đều đặn gửi về quê cho bố một khoản để lo cho các em.

Tôi chưa đặt mục tiêu mua nhà, xe. Hiện có bao nhiêu tiền tôi sẽ dành phần lớn để đầu tư sản phẩm, một khoản dành riêng để phòng ốm đau. Tôi chọn đi chậm mà chắc.

Tiêu Minh Phụng trong chuyến đi Đức thăm người thân cuối năm 2025.

- Điều ước của anh trong năm mới?

- Tôi sợ nhất là không còn được làm nghề. Do đó, tôi mong có thêm cơ hội để được diễn, hát, và đến gần hơn với công chúng.

Tôi đang dành trọn tâm sức cho định hướng lan tỏa giá trị văn hóa qua âm nhạc. Nếu ca khúc tôi phát hành mà khiến giới trẻ tò mò tìm hiểu về cải lương là đủ hạnh phúc. Sắp tới, tôi muốn thực hiện một album đi dọc ba miền Bắc, Trung, Nam. Ngoài đờn ca tài tử, tôi còn muốn thử nghiệm thêm ả đào, xoan, hát ghẹo hay đối đáp.

Tiêu Minh Phụng tôn vinh đờn ca tài tử ở Lễ hội Văn hóa thế giới Trích màn trình diễn "Bài ca đất phương Nam" của Tiêu Minh Phụng trên sân khấu Lễ hội Văn hóa Thế giới năm 2025.

Tiêu Minh Phụng nổi lên từ Rap Việt 2024 qua nhiều tiết mục kết hợp rap với cải lương. Hồi tháng 8/2025, anh biểu diễn trong chương trình Tự hào là người Việt Nam ở sân vận động Mỹ Đình, Hà Nội, trước 30.000 khán giả. Giọng ca trẻ từng phát hành các MV như Vết chân hằn trên lửa, Vợ chồng mình quê.

