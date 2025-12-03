Tiêu hủy hơn 1,2 triệu con heo bệnh trong 11 tháng

Ngành chăn nuôi heo biến động mạnh khi dịch tả châu Phi lan rộng, khiến hơn 1,2 triệu con bị tiêu hủy trong 11 tháng qua.

Số liệu mới nhất từ Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho thấy tháng 11, cả nước ghi nhận 402 ổ dịch tại 31 tỉnh. Lũy kế từ đầu năm, dịch xuất hiện 2.495 ổ ở 34 địa phương, khiến 1,23 triệu con heo bị tiêu hủy. Đây là số lượng heo tiêu hủy lớn nhất từ trước tới nay do dịch bệnh này.

Nguyên nhân khiến dịch lây nhanh do phần lớn ổ bệnh nằm ở các hộ nuôi nhỏ lẻ, nơi khử trùng và kiểm soát phương tiện ra vào chuồng trại chưa được thực hiện chặt chẽ. Thời tiết mưa nhiều, độ ẩm cao càng tạo điều kiện cho virus tồn tại và lây lan. Cơ quan thú y ghi nhận sự xuất hiện của chủng virus mới có độc lực cao hơn, làm tăng rủi ro kiểm soát dịch.

Quá trình tái đàn lại diễn ra không đồng đều. Một số địa phương phục hồi nhanh, nhưng miền Trung bị gián đoạn do ảnh hưởng của mưa lũ, khiến quy mô chăn nuôi thu hẹp.

Heo bị dịch tả heo châu Phi ở Gia Lai. Ảnh: Nguyễn Chơn

Từ giữa tháng 11, giá heo hơi bắt đầu tăng trở lại khi nguồn cung từ hộ nhỏ lẻ giảm mạnh. So với tháng 10, miền Bắc lên mức 52.000-54.000 đồng một kg, miền Trung - Tây Nguyên 49.000-53.000 đồng và miền Nam 51.000-54.000 đồng. Diễn biến này được xem là ngắn hạn, phản ánh sự sụt giảm nguồn cung tức thời chứ không phải tín hiệu phục hồi bền vững.

Ông Nguyễn Kim Đoán, Phó chủ tịch Hiệp hội Chăn nuôi Đồng Nai, cảnh báo nếu không điều tiết nhập khẩu và thúc đẩy tiêu thụ nội địa, ngành chăn nuôi có thể bước vào chu kỳ khủng hoảng mới. Ông đề xuất điều chỉnh giá bán lẻ hợp lý và tăng truyền thông về an toàn thực phẩm để khôi phục niềm tin người tiêu dùng.

Trái với chăn nuôi heo, ngành gia cầm ghi nhận sản lượng tăng ổn định nhờ dịch bệnh được kiểm soát tốt. Ngược lại, chăn nuôi trâu bò tiếp tục giảm do hiệu quả kinh tế thấp và diện tích chăn thả bị thu hẹp.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết từ nay đến cuối năm sẽ tăng cường giám sát dịch bệnh, giải trình tự gene để cảnh báo sớm biến chủng mới, đồng thời hỗ trợ doanh nghiệp và địa phương xây dựng vùng an toàn dịch bệnh nhằm duy trì sản xuất.

Thi Hà