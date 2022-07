Tiết dịch âm đạo trong thai kỳ

Dịch âm đạo trong thai kỳ có màu xanh lá cây, màu vàng hoặc màu xám là dấu hiệu cho thấy thai phụ đang bị nhiễm trùng.

Mang thai gây ra những thay đổi trong âm đạo. Theo các chuyên gia y tế, dịch âm đạo tiết ra nhiều lần trong suốt chu kỳ kinh nguyệt của phụ nữ do sự dao động về nồng độ hormone estrogen và progesterone. Khi mang thai, các hormone này tiếp tục đóng một vai trò trong việc thay đổi dịch tiết âm đạo. Bên cạnh đó, những thay đổi ở cổ tử cung trong quá trình mang thai cũng ảnh hưởng đến việc tiết dịch ở âm đạo.

Màu trắng

Dịch tiết âm đạo mỏng, màu trắng là bình thường, khỏe mạnh trong suốt thai kỳ của bạn. Tuy nhiên, nó có thể là dấu hiệu của nhiễm trùng nấm men. Đây là tình trạng phổ biến, cơ thể đặc biệt dễ bị nhiễm trùng trong thời kỳ mang thai. Các triệu chứng khác bao gồm ngứa, rát, đau khi đi tiểu hoặc giao hợp.

Màu xanh lá cây hoặc vàng

Dịch tiết âm đạo màu xanh lá cây hoặc màu vàng có thể là dấu hiệu cho thấy thai phụ đang bị nhiễm trùng lây truyền qua đường tình dục (STI), chẳng hạn như chlamydia hoặc trichomonas. Các triệu chứng khác có thể xảy ra bao gồm mẩn đỏ hoặc kích ứng ở bộ phận sinh dục.

Theo CDC, STIs có thể gây ra các biến chứng trong thai kỳ có thể ảnh hưởng đến cả phụ nữ và trẻ em. Những biến chứng này đôi khi không xuất hiện cho đến nhiều năm sau khi sinh, nhưng chúng có thể ảnh hưởng đến hệ thần kinh, sự phát triển của trẻ và gây vô sinh ở phụ nữ.

Khi mang thai, cơ thể phụ nữ có thể tiết dịch âm đạo nhiều hơn bình thường. Ảnh: Freepik

Xám

Dịch âm đạo màu xám có thể là dấu hiệu của nhiễm trùng âm đạo được gọi là viêm âm đạo do vi khuẩn (BV). Nguyên nhân do sự mất cân bằng vi khuẩn trong âm đạo hoặc do thai phụ thụt rửa quá kỹ. Sau khi quan hệ tình dục, dịch âm đạo sẽ xuất hiện kèm mùi tanh nồng.

Màu nâu

Dịch tiết ra thường có màu nâu do máu cũ rời khỏi cơ thể, đây có thể là một triệu chứng ban đầu của thai kỳ. Tiết dịch màu nâu khi mang thai không phải là nguyên nhân đáng lo ngại. Tuy nhiên, nếu thai phụ thấy tiết dịch màu nâu đen thì nên đến bệnh viện sớm để được chẩn đoán.

Màu hồng hoặc đỏ

Dịch âm đạo có màu hồng thường xảy ra trong giai đoạn đầu của thai kỳ hoặc những tuần cuối khi cơ thể chuẩn bị cho quá trình chuyển dạ. Nó cũng có thể xảy ra trước khi sẩy thai hoặc trong khi mang thai ngoài tử cung. Tuy nhiên, các bác sĩ khuyến cáo các thai phụ nên đến bệnh viện khi nhận thấy dịch tiết có màu đỏ kèm những dấu hiệu như chảy máu nhiều, chuột rút, đau bụng. Bởi đây là các nguy cơ dẫn đến sẩy thai hoặc chửa ngoài tử cung.

Cách giữ vùng kín luôn sạch sẽ

Hầu hết các bệnh nhiễm trùng âm đạo có thể được điều trị hiệu quả trong thời kỳ mang thai. Do đó, các chị em nên vệ sinh đúng cách, thay quần lót thường xuyên. Chị em tránh thụt rửa âm đạo và không được dùng khăn lau vệ sinh có mùi thơm để ngăn vùng kín bị kích ứng, có thể làm đảo lộn sự của âm đạo.

Theo các bác sĩ khuyến cáo, việc tăng tiết dịch khi mang thai là bình thường. Tiết dịch bất thường (màu xanh lá cây, vàng hoặc xám) kèm theo mùi hôi nồng nặc hoặc khó chịu ở âm đạo hoặc vùng bụng thường là dấu hiệu của một vấn đề sức khỏe.

Huyền My (Theo Medical News Today, Verywell Family, Healthline)