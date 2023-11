Tiếp viên hàng không Hàn Quốc mắc ung thư do nhiễm bức xạ vũ trụ

Hàn Quốc cho biết một tiếp viên hàng không hãng Korean Air đã mắc ung thư dạ dày do nhiễm bức xạ vũ trụ và tử vong.

Kết luận được Ủy ban Đánh giá bệnh tật của Cơ quan Phúc lợi và Bồi thường cho người lao động Hàn Quốc đưa ra ngày 6/11. Tiếp viên họ Song làm việc từ năm 1995 đến năm 2021, dành hơn 1.000 giờ trên máy bay mỗi năm. Một nửa thời gian đó, tiếp viên thực hiện các chuyến bay đường dài tới châu Mỹ và châu Âu.

Theo Ủy ban, tuyến đường đi qua Bắc Cực thường được coi là nơi có mức phơi nhiễm bức xạ vũ trụ cao, gấp khoảng 5 lần so với bình thường. Bức xạ vũ trụ ít ảnh hưởng đến những hành khách thỉnh thoảng bay, song cơ quan đã đặt ra mối lo ngại về sự an toàn của các thành viên phi hành đoàn thường xuyên làm việc ở độ cao hàng nghìn mét.

Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) cũng công nhận nồng độ phóng xạ cao ở Bắc Cực. Điều này là do lượng lớn nguồn hạt nhân của khu vực và tình trạng ô nhiễm phóng xạ.

Các thành viên phi hành đoàn của Korean Air tại Sân bay Quốc tế Incheon, tháng 7/2022. Ảnh: Yonhap

Theo Cơ quan Giám sát An toàn Hạt nhân Hàn Quốc, thuộc Ủy ban An toàn và An toàn Hạt nhân, các tiếp viên hàng không tiếp xúc với mức bức xạ tối đa trung bình là 5,42 millisievert (mSv) mỗi năm, kể từ năm 2017 đến năm 2021. Con số cao gấp 5 lần so với mức cho phép.

Korean Air lập luận công ty đảm bảo các thành viên phi hành đoàn không bị phơi nhiễm bức xạ vượt mức cho phép một năm là 6 mSv. Hãng cũng cho rằng chưa thể chính thức xác nhận mối tương quan giữa bệnh ung thư của tiếp viên Song và bức xạ vũ trụ.

Ủy ban Đánh giá bệnh tật của Cơ quan Phúc lợi và Bồi thường cho người lao động Hàn Quốc bác bỏ tuyên bố này, kết luận mức phơi nhiễm bức xạ tích lũy của nạn nhân cao hơn mức đo được tại môi trường làm việc khác, có liên quan "đáng kể" đến căn bệnh.

Thục Linh (Theo Yonhap)