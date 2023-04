Tiếp tục truy tố Trang Nemo gây rối trật tự công cộng

TP HCMVKSND quận 1 ra cáo trạng, truy tố Nguyễn Xuân Hương Trang (Trang Nemo) cùng 3 nhân viên về tội Gây rối trật tự công cộng; nội dung không thay đổi so với trước khi điều tra bổ sung.

Bị can thứ 5 của vụ án là Nguyễn Phước Tuấn (nhân viên bảo vệ cửa hàng của Trang) đã chết do hen phế quản, sử dụng ma túy tổng hợp nên Công an quận 1 đình chỉ điều tra bị can.

Bị cáo Trang tại phiên tòa cuối năm ngoái. Ảnh: Đinh Vui

Hot girl Trang Nemo được biết đến là doanh nhân chuyên kinh doanh thời trang tại Sài Gòn. Fanpage của cô có hơn 400.000 lượt theo dõi.

Cáo trạng xác định, do mâu thuẫn với chị My trong việc kinh doanh bán hàng online, Trang hẹn gặp tại cửa hàng của mình ở phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1, để giải quyết.

Chiều 16/1, chị My cùng hai người bạn, trong đó có chị Khanh, đến cửa hàng gặp Trang để xin lỗi. Sau một lúc đợi bên ngoài, chị Khanh vào cửa hàng nói My đi về thì xảy ra cự cãi với Trang. Bị chị này đe dọa, Trang giật khẩu trang, gây gổ.

Tiếp đó, các nhân viên của Trang là Phạm Quyền Quy, Nguyễn Ngọc Khương xông vào nắm tóc, đánh chị Khanh. Người bạn đi cùng nạn nhân vào can ngăn cũng bị Khương đánh. Thấy đánh nhau bên trong cửa hàng, hai nhân viên bảo vệ cửa hàng là Phan Hoàng Nam (24 tuổi) và Nguyễn Phước Tuấn cũng tham gia đánh chị Khanh.

Cả nhóm sau đó bị công an đến mời về trụ sở làm việc. Vừa ra khỏi cửa hàng, thấy chị Khanh tiếp tục thách thức, Trang lao tới giật khẩu trang của chị này ném xuống đất, còn nhóm nhân viên xông vào đánh. Chị Khanh bị thương tích 3%, đã làm đơn yêu cầu xử lý hình sự Trang và đồng phạm về hành vi Cố ý gây thương tích.

Hồi tháng 11 năm ngoái, TAND quận 1 đưa vụ án ra xét xử, song sau đó trả hồ sơ điều tra bổ sung, bởi nạn nhân Khanh giữ nguyên yêu cầu xử lý các bị cáo về tội Cố ý gây thương tích. Tòa cũng yêu cầu làm rõ thương tích các bị cáo gây ra cho nạn nhân, để tránh làm lọt tội phạm.

Với phần kết luận điều tra bổ sung, cơ quan điều tra và VKS giữ nguyên quan điểm truy tố do "chưa xác định được thương tích của chị Khanh do ai gây nên, xảy ra bên trong hay ngoài cửa hàng". VKS cho rằng việc Công an quận 1 xử phạt hành chính với nhóm người đánh chị Khanh là có cơ sở.

Bình Nguyên