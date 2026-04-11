Tiền, vàng của người bị tạm giam có thể được trả lại thay vì sung công quỹ

Bộ Công an đề xuất thay đổi cách xử lý tiền, vàng... bị phát hiện trong buồng tạm giữ, tạm giam theo hướng bảo quản, trả lại cho người sở hữu thay vì mặc nhiên sung công quỹ như hiện nay.

Nội dung được nêu trong dự thảo Thông tư quy định nội quy cơ sở giam giữ và danh mục đồ vật cấm đưa vào khu vực giam giữ, đang được Bộ Công an lấy ý kiến. Văn bản áp dụng với người bị tạm giữ, tạm giam cùng các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan.

Theo dự thảo, cách xử lý đồ vật cấm sẽ mềm dẻo hơn so với Thông tư 32/2017 hiện hành. Hiện nay, việc xử lý tiền mặt, vàng, đá quý bị thu giữ phụ thuộc nhiều vào thái độ của người bị giam giữ.

Cụ thể, nếu người bị tạm giữ, tạm giam tự giác giao nộp thì tài sản được gửi lưu ký hoặc giao cho thân nhân. Ngược lại, nếu bị cán bộ phát hiện đang tàng trữ, số tài sản này sẽ được gửi Kho bạc Nhà nước và đề nghị người có thẩm quyền xử lý theo quy định, thường là tịch thu sung quỹ Nhà nước.

Cục Cảnh sát quản lý tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự tại cộng đồng cho rằng cách xử lý này "chưa hợp lý".

Phạm nhân trại giam Phú Sơn 4, Thái Nguyên nhận tiền hỗ trợ đi lại, trả lại tiền lưu ký, tiền ký gửi còn thừa khi được đặc xá dịp 2/9/2025. Ảnh: Phạm Dự

Theo dự thảo mới, nếu xác định được chủ sở hữu, tài sản sẽ được bảo quản, niêm phong và gửi lưu ký để bàn giao lại sau khi người đó ra khỏi cơ sở giam giữ.

Như vậy, dù tiền mặt, tài sản bị phát hiện trong quá trình kiểm tra hay do người khác tự giao nộp, nếu xác định thuộc sở hữu của người bị tạm giữ, tạm giam thì cơ sở giam giữ có trách nhiệm giữ hộ và hoàn trả khi họ hết thời hạn bị giữ, giam.

Chỉ khi không xác định được chủ sở hữu, cơ sở giam giữ mới báo cáo cấp có thẩm quyền để xác lập quyền sở hữu toàn dân theo Luật Quản lý tài sản công.

Để tránh thất thoát và bảo đảm khách quan, dự thảo cũng quy định rõ quy trình thu giữ. Khi phát hiện tiền mặt trong khu vực giam giữ, cán bộ phải lập biên bản ghi rõ số lượng, chủng loại, tình trạng.

Các vật nghi là vàng, bạc, kim loại quý hoặc tiền phải được niêm phong, có chữ ký hoặc dấu vân tay của người vi phạm và người làm chứng.

Bổ sung thẻ thanh toán vào danh mục đồ vật cấm đưa vào khu tạm giam

Dự thảo cũng mở rộng danh mục đồ vật cấm liên quan đến tiền tệ. Nếu Thông tư 32/2017 hiện hành chỉ cấm tiền Việt Nam, ngoại tệ, giấy tờ có giá, vàng, bạc, đá quý và kim loại quý, thì dự thảo mới bổ sung thêm các loại thẻ dùng làm phương tiện thanh toán.

Theo cơ quan soạn thảo, việc bổ sung này phù hợp thực tế vì thẻ ngân hàng, thẻ tín dụng có thể bị sử dụng cho giao dịch trái phép hoặc gây khó khăn cho công tác quản lý an ninh tại cơ sở giam giữ.

Cách xử lý loại tài sản này cũng tương tự: nếu xác định được chủ sở hữu thì bảo quản, niêm phong, gửi lưu ký và bàn giao lại khi người đó ra khỏi cơ sở giam giữ.

Ngoài 11 nhóm đồ vật bị cấm như hiện nay, dự thảo còn bổ sung nhóm vật dụng khác có thể gây mất an ninh, an toàn cơ sở giam giữ; gây nguy hại cho người bị tạm giữ, tạm giam và người khác; ảnh hưởng vệ sinh môi trường, sức khỏe; không bảo đảm an toàn thực phẩm hoặc có thể bị sử dụng để vi phạm nội quy, pháp luật.

Dự thảo đang được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử Bộ Công an để lấy ý kiến đến ngày 16/4. Nếu được thông qua, quy định mới dự kiến có hiệu lực từ ngày 1/7.

Hải Thư