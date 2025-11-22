Tiến sĩ nhận đến 150 triệu đồng khi về trường Đại học Kinh tế - Luật

Trường Đại học Kinh tế - Luật tuyển dụng 34 giảng viên, hỗ trợ đến, 150 triệu đồng cho Tiến sĩ gắn bó trong 5 năm.

Thông tin được trường Đại học Kinh tế - Luật, Đại học Quốc gia TP HCM (University of Economics and Law - UEL) công bố giữa tháng 11. Trường hiện tuyển giảng viên cho các ngành Kinh tế, Kinh doanh, Quản lý và Luật. Chương trình tuyển dụng kéo dài đến hết tháng 12 năm nay.

Các ứng viên trúng tuyển và cam kết gắn bó tối thiểu 5 năm sẽ được nhận khoản hỗ trợ tương ứng học vị. Trường hỗ trợ một lần với mức 350 triệu đồng với Giáo sư, 250 triệu đồng với Phó giáo sư và 150 triệu đồng với nhân sự có học vị Tiến sĩ. Khoản hỗ trợ nằm ngoài tiền lương, phụ cấp và các nguồn thu nhập khác của giảng viên, nhằm khuyến khích đội ngũ trình độ cao gắn bó lâu dài, đóng góp cho hoạt động đào tạo, nghiên cứu của trường.

Các giảng viên tại trường Đại học Kinh tế - Luật, Đại học Quốc gia TP HCM. Ảnh: UEL

Theo UEL, mức lương hằng tháng của giảng viên UEL hiện nay dao động tùy theo vị trí việc làm. Cụ thể Thạc sĩ 18-32 triệu đồng, Tiến sĩ 28-45 triệu đồng, Phó giáo sư 53-65 triệu đồng và Giáo sư 65-75 triệu đồng. Ngoài lương cơ bản, viên chức và người lao động còn được hưởng thu nhập bổ sung từ kết quả công việc, đơn cử thù lao nghiên cứu khoa học, giảng dạy bằng tiếng Anh, coi thi, chấm thi, công tác hội đồng, thưởng lễ Tết hay thưởng hiệu suất KPIs cấp đơn vị lẫn cấp trường và các chế độ phúc lợi khác.

UEL còn có chính sách hỗ trợ tài chính và phi tài chính để khuyến khích giảng viên nâng cao trình độ. Nhân sự hoàn thành chương trình Tiến sĩ được hỗ trợ 150 triệu đồng nếu tốt nghiệp trước hạn, 100 triệu đồng nếu đúng hạn và 70 triệu đồng nếu quá hạn. Trong thời gian làm nghiên cứu sinh, giảng viên được giảm 50% tiết chuẩn hoặc nghỉ 2 tháng hưởng nguyên lương.

Ngoài việc xây dựng lộ trình phát triển nghề nghiệp và hỗ trợ viên chức xét đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó giáo sư, trường còn có chính sách thưởng khi nhân sự được bổ nhiệm chức danh Giáo sư, Phó giáo sư mới mức thưởng 250 triệu đồng với Giáo sư và 150 triệu đồng với Phó giáo sư.

Các thầy cô tại UEL cùng tham gia hoạt động kỷ niệm chào mừng 25 năm thành lập trường vào tháng 11 vừa qua. Ảnh: UEL

UEL đặt mục tiêu đến năm 2035 trở thành trường đại học định hướng nghiên cứu trong kỷ nguyên số, đạt chuẩn quốc tế và nằm trong nhóm các cơ sở giáo dục uy tín hàng đầu. Trường ưu tiên phát triển môi trường học thuật năng động với nhiều chính sách khuyến khích nghiên cứu khoa học. Các bài báo công bố trên Tạp chí SSCI/SCIE Q1 của giảng viên được áp dụng mức thưởng lên đến 160 triệu đồng, bài báo công bố trên Tạp chí SSCI/SCIE Q2 hưởng mức 120 triệu đồng.

Đối với viên chức trẻ (dưới 35 tuổi), có thể được bố trí nơi ở tại Nhà công vụ thuộc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, ưu tiên theo thâm niên và điều kiện gia đình; Trường cũng hỗ trợ phương tiện đi lại cho viên chức theo tuyến đường cố định từ khu vực Công trường Quốc tế (quận 3 cũ) đến trường và ngược lại.

Trường Đại học Kinh tế - Luật là thành viên của Đại học Quốc gia TP HCM, được thành lập năm 2010 trên cơ sở nâng cấp Khoa Kinh tế (thành lập năm 2000). Qua 25 năm phát triển, UEL đào tạo hơn 40.000 cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ và là cơ sở đào tạo, nghiên cứu uy tín trong lĩnh vực kinh tế, kinh doanh, quản lý và luật.

Thái Anh