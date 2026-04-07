Tiền rót vào chứng khoán thấp nhất 10 tháng

Giá trị khớp lệnh chưa đến 15.500 tỷ đồng, thấp nhất từ tháng 6/2025 bởi tâm lý thận trọng bao trùm thị trường một ngày trước khi FTSE Russell xác nhận nâng hạng chứng khoán Việt Nam.

Thị trường chứng khoán đang trong giai đoạn ảm đạm nhất từ sau Tết Nguyên đán, do sự thận trọng của nhà đầu tư trước thềm nhiều sự kiện quan trọng cũng như lo ngại diễn biến xấu hơn từ xung đột Trung Đông. Điều này thể hiện qua tổng giá trị sang tay hôm nay đạt 15.150 tỷ đồng, giảm 15% so với phiên đầu tuần, xuống thấp nhất trong 10 tháng trở lại đây. Thanh khoản hôm nay chỉ bằng khoảng phân nửa mức bình quân của tháng trước.

Sàn TP HCM tiếp tục không ghi nhận cổ phiếu nào đạt mức khớp lệnh nghìn tỷ. Những cổ phiếu đứng đầu bảng xếp hạng thanh khoản lần lượt là SHB (755 tỷ đồng), VIX (637 tỷ đồng) và SSI (491 tỷ đồng).

Dòng tiền của nhà đầu tư nội địa đóng vai trò nâng đỡ thị trường trong lúc khối ngoại tiếp tục rút ròng gần 830 tỷ đồng. Nhà đầu tư ngoại hôm nay tập trung xả hàng 4 cổ phiếu ngân hàng gồm TCB, HDB, MBB và ACB.

Trong báo cáo chiến lược công bố hôm qua, nhóm phân tích Công ty Chứng khoán Rồng Việt nhận định xu hướng bán ròng của khối ngoại phản ánh sự thận trọng đối với các thị trường mới nổi, nhất là khi đồng USD duy trì sức mạnh và xung đột Trung Đông chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Nhờ lực cầu của nhà đầu tư trong nước, VN-Index tăng hơn 2 điểm, qua đó ngắt mạch giảm 3 phiên liên tiếp. Chỉ số đại diện cho sàn TP HCM đóng cửa tại 1.677 điểm.

Nhóm chứng khoán có trạng thái khởi sắc nhất. VIX hôm nay đóng cửa tại giá trần 16.950 đồng và không có bên bán vào cuối phiên. Các mã trụ khác như VCI, VND, SSI, HCM đều tăng hơn 1% so với tham chiếu.

Các nhóm ngành quan trọng khác đều có sự phân hóa mạnh. Ở nhóm ngân hàng, bên tăng có một số mã như LPB, VPB, SHB và STB. Ngược lại, bên giảm có hàng loạt mã vốn hóa lớn như MBB, ACB, TPB, TCB và HDB.

Nhóm bất động sản diễn biến tương tự khi bên tăng có cổ phiếu của nhiều chủ đầu tư lớn như VIC, NVL, QCG, HDG. Trong khi đó, nhóm giảm có VHM, SCR, VPL và NBB với biên độ điều chỉnh đều không quá 2%.

Một số mã trụ trong nhóm dầu khí tiếp tục đối mặt áp lực xả hàng, dẫn đến đóng cửa dưới tham chiếu. GAS và PLX, hai cổ phiếu đầu ngành, lần lượt giảm 1,5% và 0,8%.

Theo nhận định của nhóm phân tích Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam, giá trị giao dịch giảm cho thấy dấu hiệu "cạn cung". Đây được xem là tín hiệu tích cực để thị trường cân bằng trở lại và sớm tăng lên vùng giá 1.710-1.740 điểm.

Đồng quan điểm, chuyên gia của Công ty Chứng khoán ACB dựa vào phân tích kỹ thuật cũng đặt niềm tin chỉ số có thể hồi phục trong những phiên tới. Vùng giá mục tiêu gần nhất là 1.700 điểm.

Phương Đông