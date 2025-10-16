Cứ ngỡ anh là định mệnh, không ngờ là kẻ 'săn mồi' đội lốt tình yêu

Anh bảo tôi đưa tiền cho anh nạp vào app, anh sẽ "trade" giúp, mỗi tháng trả tôi vài chục triệu tiền lãi, sau 6 tháng hoàn lại tiền gốc.

Tôi 28 tuổi, làm công việc văn phòng theo giờ hành chính. Ở độ tuổi này, tôi bắt đầu thấy cần tìm bạn đời cùng đồng hành. Hôm đó, tôi đi cà phê với cô bạn thân. Sau khi chụp vài tấm hình chung, cô ấy đăng lên zalo. Không ngờ, có anh bạn của cô ấy vào bình luận, hỏi xem tôi còn độc thân không và muốn làm quen. Khi tôi xác nhận là vẫn độc thân, cô bạn liền mai mối ngay, giới thiệu hai đứa để nói chuyện tìm hiểu.

Xem qua vài bức ảnh của anh trên zalo, thật ra ban đầu tôi không ấn tượng lắm, anh không phải gu của tôi. Nhưng có một điều khiến tôi chú ý đặc biệt: anh có hai nốt ruồi giống hệt tôi, cùng vị trí, cùng màu, cùng kích thước luôn. Thêm nữa, cả hai còn trùng ngày sinh. Chính những điều này khiến tôi cảm thấy có gì đó "duyên" và chú ý nhiều hơn đến người này.

Anh nói anh làm trong ngành chứng khoán, kiểu sale hay trader gì đó, công việc khá bận nên thường đi làm từ sáng sớm đến khuya mới về. Vì thế, anh hay hẹn tôi gặp rất muộn, tầm 11 giờ đêm. Anh lái ôtô đón tôi, hai đứa đi dạo quanh phố, nói chuyện đến một hai giờ sáng rồi anh lại đưa tôi về.

Tôi hay tò mò hỏi về công việc của anh. Anh kể rằng mỗi ngày đều kiếm được rất nhiều tiền, là lead sale của một công ty chứng khoán tư nhân đang khởi nghiệp, có nhiều khách hàng đầu tư và sắp tới công ty còn tổ chức du lịch Phú Quốc, Singapore,... Nghe qua thấy có cảm giác hấp dẫn và thành đạt. Anh nói đang kiếm tiền thông qua một ứng dụng trader, công việc chính là tìm kiếm nhà đầu tư tham gia. Mỗi khách đầu tư từ 5.000 USD trở lên sẽ được tính là khách VIP. Nghe rất chuyên nghiệp.

Nhiều lần anh ngỏ lời yêu và muốn sang thăm nhà tôi nhưng tôi đều từ chối. Không biết có phải do tổ tiên mách bảo hay không, nhưng sâu trong lòng tôi, giác quan thứ sáu cứ khẽ lên tiếng rằng người này có gì đó không ổn, dù bên ngoài mọi thứ đều trông rất hoàn hảo. Anh từng nói với tôi rằng: "Người sẵn sàng đồng hành từ khi khởi nghiệp mới thật sự đáng trân quý". Tôi thấy cũng có lý. Còn gì tuyệt vời hơn việc được cùng ai đó đi trên hành trình trưởng thành, cùng nhau đi qua đắng cay ngọt bùi rồi nắm tay nhau đến khi về già, đúng không?

Nhưng trước khi nghĩ đến những điều đó, tôi vẫn muốn hiểu rõ hơn về công việc của anh, cụ thể là thế nào, hoạt động ra sao. Nếu mọi thứ thật sự ổn và minh bạch, tôi sẵn sàng từ bỏ công việc văn phòng hiện tại để cùng anh bắt đầu hành trình khởi nghiệp ấy. Nhưng hóa ra, tôi đã nhầm hoàn toàn. Công việc của anh thực chất là đi lừa đảo, đúng kiểu siêu đa cấp luôn. Mục tiêu của họ là dụ dỗ mỗi người nạp ít nhất 5.000 USD vào một app trader để đầu tư. Công ty anh quảng cáo là có 40–50 nhân viên nhưng thực tế chỉ có ba người.

Anh từng dẫn tôi đi gặp vài nhà đầu tư để thu tiền, gọi cho oai thế thôi chứ tôi có cảm giác họ chỉ là diễn viên dựng lên để bịp. Tất cả đều xoay quanh việc "chốt sale" - lôi kéo người khác nộp tiền. Một hôm, anh quay sang hỏi tôi có 5.000 USD hoặc nhiều hơn không. Tôi nói có chút tiền tiết kiệm. Thế là anh bắt đầu dụ dỗ: bảo tôi đưa tiền cho anh nạp vào app, anh sẽ "trade" giúp, mỗi tháng trả tôi vài chục triệu tiền lãi, còn tiền gốc thì sau 6 tháng sẽ hoàn lại.

Nghe đến đây, mùi gian dối bốc lên nồng nặc, tôi lập tức cảnh giác và muốn rút lui. Anh lại đổi hướng, rủ tôi đi gặp một người bạn khác trông có vẻ giàu có, nói nếu không trade, có thể đầu tư vào chuỗi spa, cà phê của bạn anh, mấy chục cơ sở từ miền Bắc đến miền Trung, quán cà phê sân vườn mấy nghìn mét ở ngoại thành Hà Nội... Nghe hoành tráng lắm. Nhưng tôi đâu dễ bị lừa. Tôi lên mạng tra cứu, không hề có chuỗi spa nào như thế, chỉ toàn "bánh vẽ" thôi. Còn quán cà phê sân vườn, mỗi lần hỏi đều bảo "đang san lấp mặt bằng", san lấp kiểu gì mấy tháng trời vẫn chưa xong.

Đến lúc này, mọi chuyện đã quá rõ ràng. Tôi quyết định dừng lại tất cả, rút lui cả trong công việc lẫn tình cảm. Anh đồng ý, cả hai thống nhất mỗi người sẽ đi con đường riêng, không còn liên quan gì đến nhau nữa. Sau đó, trong lòng tôi vẫn thấy có gì đó không ổn, nên quyết định thuê người điều tra kỹ hơn về anh. Và khi biết sự thật, tôi nổi hết cả da gà: anh đã có vợ con. Vợ anh 23 tuổi, vừa sinh cho anh một con trai đầu lòng cách đây chỉ vài tháng. Tôi sốc. Nghĩ lại, hóa ra suốt thời gian anh tán tỉnh tôi là khi vợ anh mang thai và sinh con. Thật tàn nhẫn, không chỉ với tôi mà với cả vợ con anh.

Anh từng nói anh độc thân, đang tìm một người để gắn bó, cùng xây dựng tương lai... Nhưng giờ tôi mới hiểu tất cả chỉ là màn kịch được dàn dựng tinh vi. Từ đầu đến cuối, anh chỉ lợi dụng tình cảm và lòng tin của tôi để phục vụ cho mục đích lừa đảo, không có lấy một giây phút nào thật lòng. Vụ này tôi không mất tiền, nhưng thứ tôi đánh mất lớn nhất là niềm tin vào tình yêu. Khi gặp nhau, tôi từng nghĩ đó là định mệnh, là cơ duyên đặc biệt, ai ngờ tất cả chỉ là một chuỗi dối trá được sắp đặt khéo léo.

Có lẽ đây là cuộc khủng hoảng niềm tin lớn nhất trong đời tôi. Sau chuyện này, những người đàn ông muốn bước vào cuộc sống của tôi chắc sẽ phải khó khăn hơn chút, vì tôi đã học cách cảnh giác, giữ khoảng cách và nhìn người kỹ hơn. Nhưng thôi, mọi thứ cũng là duyên phận. Cái gì đến sẽ đến, cái gì đi hãy để nó đi. Tôi chọn tin rằng dù bị tổn thương, trái tim mình vẫn đủ mạnh mẽ để yêu lại đúng người, đúng lúc, đúng duyên.

Qua điều tra, tôi còn biết thêm một điều khá bất ngờ: sau khi để "xổng" mất tôi (khách VIP trong mắt anh ta), anh ta bắt đầu gặp vận xui liên tiếp. Nghe nói tài khoản trade của anh ta bị cháy đến 99%, lừa được tiền của người khác rồi cũng thua lỗ sạch. Giờ chủ nợ kéo đến tận nhà đòi tiền, cuộc sống của anh ta rối như canh hẹ. Vài ngày gần đây, anh ta liên lạc xin quay lại, nói muốn được tôi tha thứ, muốn làm lại từ đầu. Tôi chỉ cười, thẳng tay hủy kết bạn, xóa và chặn vĩnh viễn mọi thứ liên quan đến anh ta.

Qua chuyện này, tôi cũng muốn gửi một lời cảnh tỉnh đến các chị em phụ nữ, đặc biệt là những ai đang độc thân, rất dễ trở thành con mồi của những kẻ săn mồi đội lốt tình yêu. Chúng thường đánh vào lòng tin, sự cô đơn và khao khát được yêu thương của phụ nữ - những cảm xúc chân thành nhất nhưng cũng dễ bị lợi dụng nhất. Vì vậy, phải luôn giữ cho mình một cái đầu lạnh và một trái tim đủ tỉnh táo, đừng để những lời ngọt ngào, những lời hứa hẹn hoa mỹ làm mờ lý trí. Tình yêu thật sự không cần phải chứng minh bằng tiền bạc hay những viễn cảnh xa hoa, nó được thể hiện bằng sự chân thành, tôn trọng và an toàn mà người kia mang lại. Phụ nữ thông minh không phải là người không bao giờ bị lừa, mà là người biết dừng lại đúng lúc.

Vân Anh